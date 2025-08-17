Joanna Kurska, żona Jacka Kurskiego, choć nie pracuje już w mediach, wciąż przyciąga ich uwagę, będąc niezwykle aktywną na swoim Instagramie. To właśnie tam opublikowała zdjęcie, z lekarzem Krzysztofem Gojdziem, które wzbudziło niemałą sensację.

Co aktualnie robią Jacek i Joanna Kurscy?

Joanna Kurska, z wykształcenia polonistka i była dziennikarka, była wicedyrektorką biura koordynacji programowej i później szefową „Pytania na śniadanie” w TVP. Po zwolnieniu męża z TVP w 2022 roku, sama również odeszła z telewizji. Z kolei Jacek Kurski objął stanowisko zastępcy dyrektora wykonawczego w Banku Światowym w Waszyngtonie. Dlatego też w 2022 roku przeprowadzili się do USA. W grudniu 2023 roku Kurski stracił swoją posadę.

W 2024 roku pojawiły się informacje dotyczące pracy Jacka Kurskiego w telewizji wPolsce24. Joanna Kurska skupiła się na projektach prywatnych i życiu rodzinnym; prowadzi aktywność w mediach społecznościowych.

Ostatnie tygodnie spędzają w Polsce - niedawno z hukiem świętowali zwycięstwo Karola Nawrockiego w wyborach prezydenckich.

Joanna Kurska o relacji z Dodą

Jeszcze w trakcie pracy Joanny Kurskiej w TVP dość głośno było o jej rzekomym konflikcie z... Dodą. Jakiś czas temu Kurska wyjaśniła, jaką mają relację naprawdę:

Z Dodą… jesteśmy w miejscu, w którym obie mogłyśmy poczuć ulgę. Cieszymy się, że czasy milczenia mamy już za sobą. Dzwonimy do siebie, pojawiła się przestrzeń na gest, na słowo, na uśmiech i spotkanie w nadchodzące wakacje mówiła w rozmowie z portalem Świat Gwiazd

Przy okazji opublikowania nowego zdjęcia u boku Krzysztofa Gojdzia, niektórzy internauci zaczęli porównywać Joannę do popularnej artystki!

Wygląda Pani przepięknie 🙌 jak siostra Dody 😍

Normalnie jak... Doda! Też to widzicie? piszą internauci

Co ciekawa, sama Joanna Kurska dodała komentarz, który został polubiony przez samą gwiazdę: Doda my Sis (Doda, moja siostra).

Spodziewaliście się, że mają taką dobrą relację?

Ślub Jacka i Joanny Kurskich

Joanna i Jacek Kurscy powiedzieli sobie „tak” 31 lipca 2018 roku w Sulejówku. Po uzyskaniu rozwodów kościelnych w poprzednich związkach, para zawarła ślub kościelny 18 lipca 2020 roku w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie‑Łagiewnikach, o czym mówiła cała Polska. Wśród gości znaleźli się m.in. prominentni politycy i osoby związane z PiS, w tym Jarosław Kaczyński, co nadało uroczystości charakter publiczny i polityczny. Po ceremonii para udała się na Wawel, aby złożyć kwiaty przy grobie Lecha i Marii Kaczyńskich.

W 2021 roku zostali rodzicami - na świecie pojawiła się Anna Klara Teodora.

