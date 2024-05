Julia Wieniawa nagle udostępniła post, w którym przekazała, jakie zmiany zaszły w jej życiu zawodowym. Niektórzy fani ruszyli z gratulacjami, jednak większość nie może zrozumieć, jak celebrytka mogła to zrobić! Nad Wieniawą zawisły czarne chmury! Zobaczcie, o co chodzi tym razem!

Julia Wieniawa niedawno zadebiutowała na stanowisku jurorskim w programie "Mam Talent", który już niebawem będzie miał swój finał. Celebrytka zachwyca swoimi stylizacjami, co ostatnio zrobiła również podczas Festiwalu Filmowego w Cannes. Jej stylizacja była wyceniana na ponad 100 000 złotych!

Niedawno jednak Wieniawa poinformowała fanów o kolejnym, ważnym projekcie w jej życiu. Okazuje się, że Julia została ambasadorką znanej marki kosmetycznej i zapewne ogłaszając to, liczyła na pochlebne komentarze fanów. Jednak ci, nie pozostawili na niej suchej nitki!

To bardzo ważny dla mnie dzień. Niezwykle wzruszona i zaszczycona pragnę Was poinformować, że zostałam oficjalną polską ambasadorką absolutnie ikonicznej marki L’Oréal Paris. Cieszę się, że dołączam do grona tak wspaniałych i inspirujących kobiet, które od lat promują hasło 'Jesteś tego warta'. Hasło, które ma w sobie ogromną moc i cały szereg znaczeń. Hasło, które towarzyszy mi od dziecka i z którym niezwykle się utożsamiam. Tak. Jestem tego warta. I jestem z tej współpracy ogromnie dumna

Fani od razu ruszyli do sekcji komentarzy:

Przypominamy, że Julia Wieniawa podczas jednego z odcinków "Mam Talent" zarzuciła jednemu uczestnikowi, że wszedł na scenę w prawdziwym futrze i była wyraźnie zniesmaczona takim zachowaniem.

Jestem trochę zniesmaczona. Nie rozumiem, po co był ten lis. Odbierał mi uwagę od was. Mimo że widzę ogromne umiejętności, to przepraszam, ale to jest dla mnie dyskwalifikujące... Jestem na NIE

- wyznała wówczas Wieniawa.