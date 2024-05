Dagmara Kaźmierska niedawno zapowiedziała, że wypowie się szerzej na temat afery z jej udziałem. Kilkanaście dni temu do mediów trafiły informacje odnośnie mrocznej przeszłości Dagmary Kaźmierskiej. Skandalem żyje cała Polska, a była już "Królowa życia" postanowiła spakować walizki i wyjechać na wakacje z synem. Internauci liczyli na oświadczenie, a w zamian dostają rozbawioną Kaźmierską. Zobaczcie sami!

Conan Kaźmierski nagrał roześmianą matkę. To rozzłości internautów

Dagmara Kaźmierska do niedawna była ulubienicą większości fanów "Tańca z Gwiazdami". Dosłownie chwilę po jej rezygnacji z programu portal Goniec.pl opublikował artykuł, w którym na jaw wyszły fakty dotyczące przeszłości Dagmary Kaźmierskiej i jej agencji towarzyskiej, którą wówczas prowadziła. Okazuje się, że znęcała się nad swoimi pracownicami- biła i zlecała na nich gwałty. W jednej sekundzie oczy wszystkich skierowały się na Dagmarę Kaźmierską, która przez długi czas milczała w tym temacie i wyleciała na wakacje z synem.

Teraz Conan Kaźmierski postanowił nagrać filmik z mamą i wrzucić go do sieci. Dagmara Kaźmierska miała napełnione usta wodą i jej zadaniem było to, aby się nie zaśmiać. Kobieta nie wytrzymała i po kilku sekundach parsknęła śmiechem, a woda wypłynęła jej z buzi. Była zdenerwowana na Conana, który celowo ją rozśmieszał i pod koniec filmiku uderzyła go lekko w głowę.

Internauci mogą być źli na Dagmarę Kaźmierską, ponieważ kobieta jakiś czas temu napisała jedynie kilka słów odnośnie afery z jej działem i obiecała, że napisze oświadczenie, w którym wszystko wyjaśni. Zamiast tego nagrywa filmiki u boku syna, z których wynika, że nie przejmuje się skandalem, który rozpętał się w sieci.

(...)Nigdy nie ukrywałam, że prowadziłam klub towarzyski.KLUB TOWARZYSKI - a nie miejsce do gnębienia kobiet !!!Kochani nie jestem w stanie opisać czy opowiedzieć Wam teraz tego w kilku słowach, zrobię to już niedługo.Dziękuję za Wasze wsparcie i wiarę we mnie. I pamiętajcie: Świat nie zawsze jest taki jak nam go przedstawiają… - pisała wówczas Kaźmierska.

Dagmara Kaźmierska nie była przygotowana na tak dużą falę hejtu. Wiele osób postanowiło odciąć się od byłej "Królowej życia", a wśród nich- Marcin Hakiel oraz produkcja "Tańca z Gwiazdami", która zakazała dziennikarzom pytać o Kaźmierską i nie zaprosiła jej na finałowy odcinek tanecznego show, w którym wystąpią wszyscy uczestnicy tegorocznej edycji!

