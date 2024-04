Dagmara Kaźmierska jest obecnie w ogniu krytyki mediów oraz internautów. Jeszcze do niedawna uwielbiana "Królowa życia", a obecnie sprawczyni traum wielu kobiet. Jaką decyzję podjęła produkcja "Tańca z Gwiazdami" w sprawie dalszego udziału Kaźmierskiej? Zobaczcie sami!

Produkcja "Tańca z Gwiazdami" podjęła decyzję! Co stanie się z Marcinem Hakielem?

Dagmara Kaźmierska kilka tygodni temu podjęła decyzję o odejściu z programu "Taniec z Gwiazdami", a podanym wówczas powodem jej decyzji była kontuzja żebra. Teraz jednak, wyszedł na jaw nowy fakt w sprawie. Zdaniem serwisu Super Express Dagmara Kaźmierska zrezygnowała z "TzG", ponieważ dowiedziała się o powstającym materiale serwisu Goniec.pl, który może ją pogrążyć. Od kilku dni fani programu "Taniec z Gwiazdami" zastanawiają się, czy stacja zdecyduje się na to, aby Kaźmierska zatańczyła w finałowym odcinku powyższego formatu.

Jak donosi "Super Express", Dagmara Kaźmierska pożegnała się z programem na dobre i nie zobaczymy jej w niedzielnej odsłonie show. Taka decyzja stacji nie dziwi tym bardziej, że Polsat postanowił zabronić dziennikarzom pytań o Kaźmierską nawet wobec innych uczestników show.

Jak nieoficjalnie udało nam się dowiedzieć, Polsat zdecydował, że ''Królowa życia'' nie pojawi się więcej w programie - donosi ''Super Express''.

Co wobec tego stanie z Marcinem Hakielem, który nie ma nic wspólnego z mroczną przeszłością swojej tanecznej partnerki? Wszystko wskazuje na to, że stacja podjęła już także tę decyzję:

Hakiela również nie będzie w finale - zdradza informator SE.pl.

Teraz wszystko stało się jasne, dlaczego wszystkie pary trenują, a Dagmara Kaźmierska odpoczywa w słonecznym Egipcie. Zapewne już wcześniej dostała informację, że nie może liczyć na angaż w finałowym odcinku show, więc postanowiła zabrać swojego syna na wyjazd, aby zregenerować siły i odciąć się od medialnego szumu wokół jej osoby.

Przypominamy, że kilka dni temu na światło dzienne wyszły szczegóły dotyczące przeszłości Dagmary Kaźmierskiej. Kobieta nigdy nie kryła, że prowadziła dom publiczny, więc to nie jest dla nikogo zaskoczenie, ale to, że znęcała się nad kobietami, biła i zlecała gwałty za nieposłuszeństwo już tak. Portal Goniec.pl odszukał wszelkie akta sądowe i wyciągnął do przestrzeni publicznej wszelkie szczegóły, co oczywiście może zrujnować karierę medialną Dagmary Kaźmierskiej.

Żałujecie, że nie zobaczymy Dagmary i Marcina w finałowym odcinku "Tańca z Gwiazdami"?

