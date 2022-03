Magda Gessler  przyjmuje już zamówienia na Wielkanoc. Ale ceny powalają!

Zbliżająca się dużymi krokami Wielkanoc to czas, gdy restauracja Magdy Gessler - podobnie jak innych gwiazd - działa na pełnych obrotach, szykując tradycyjne potrawy. Prowadząca "Kuchenne rewolucje" prowadzi m.in. "U Fukiera" oraz "Słodki Słony" - punkty gastronomiczne, które cieszą się dużym zainteresowaniem. Warto zauważyć, że nie należą one do najtańszych miejsc, co dało się już zauważyć choćby w tłusty czwartek.

W Delikatesach u Fukiera Magdy Gessler można już składać zamówienia na Święta Wielkanocne. Niektórych ceny mogą jednak odstraszyć niektórych klientów. Czyżby inflacja dotknęła znaną restauratorkę? Za słoiczek majonezu (200 g) zapłacimy 18 złotych. Zobaczcie cennik.

Zawrotne ceny świątecznych klasyków u Magdy Gessler na Wielkanoc. Dlaczego jest tak drogo?

Klienci zainteresowani kuchnią Magdy Gessler w ofercie Delikatesów u Fukiera znajdą w okresie Wielkanocy świąteczne klasyki. Fani restauratorki mogą zamówić u gwiazdy TVN takie dania jak kaczka pieczona po polsku, panierowane jaja po staropolsku oraz tradycyjny barszcz biały na zakwasie. W menu znalazły się również słynne śledzie U Fukiera i galantyna z kurczaka.

Czy Magda Gessler nie przesadziła jednak z cenami?

Przejdźmy zatem do cennika. Oprócz wspomnianego majonezu popularnością w czasie nadchodzących świąt Wielkanocy z pewnością będzie cieszył się schab pieczony ze śliwką suską sechlońską, za który zapłacimy 55 złotych. Jeszcze droższa jest kaczka pieczona w całości, która w Delikatesach u Fukiera kosztuje 150 złotych. W menu gwiazdy TVN znajdziemy również sos tatarski wyborny z grzybami (200 g) za 27 złotych czy też sałatkę jarzynową z grzybkami marynowanymi (300 g) za 29 złotych. Tradycyjny barszcz biały na zakwasie (900 ml) w tym roku natomiast kosztuje 60 złotych. Warto też zwrócić uwagę na cenę chleba Magdy na zakwasie z mąki żytniej (1 kg), która wynosi 35 złotych.

Jak co roku znajdzie się mnóstwo osób, które stwierdzą, że ten cennik to przesada - nawet jak na gwiazdę TVN. Magda Gessler jednak nie ugina się pod presją i powtarza, że klienci płacą w jej restauracjach i innych punktach gastronomicznych, które reklamuje swoim nazwiskiem, przede wszystkim za wysoką jakość produktów i staranne podejście do przygotowywania dań. Trudno też się dziwić, pamiętając, ile kosztuje pączek u Magdy Gessler.

Wyobrażasz sobie, że ktoś idzie do BMW i mówi, że to jest za drogie!? To jest kwestia prestiżu, jakości, miejsca, które wynajmujesz. Jest mnóstwo ogonów wołowych, jest bardzo dużo cielęciny, mięsa, bardzo dużo warzyw. Praktycznie nie ma wody! To jest wywar i sok z mięsa i warzyw. To jest coś obłędnego. To jest tanio, w porównaniu z tym, co ludzie oferują za skrzydełko od kurczaka i marchewki - mówiła w "Dzień dobry TVN".

Co myślicie o cenach proponowanych przez Magdę Gessler na Wielkanoc? Próbowaliście kiedyś dań znanej restauratorki? A może macie inne ulubione miejsca?