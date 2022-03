Anna Lewandowska w modnym swetrze ponad tysiąc złotych. W Sinsay kupisz podobny za 50 złotych!

Anna Lewandowska to dla wielu kobiet synonim stylu. Polki z wielką chęcią kopiują jej outfity, zarówno te codzienne, jak i wieczorowe. Ostatnio gwiazda zachwyciła nas swoją stylizacją na gali wręczenia "Złotej Piłki", gdzie pojawiła się u boku męża. Teraz na swoim Instagramie błyszczy w swetrze od Łukasza Jemioła za prawie 1600 zł. My znaleźliśmy bardzo podobny z niecałe 40 zł! Zobaczcie, jak fantastycznie się prezentuje! Anna Lewandowska w pięknym swetrze! Znaleźliśmy niemal identyczny za mniej niż 40 zł! Anna Lewandowska, która na gali wręczenia Złotej Piłki 2021 zachwyciła wszystkich wyjątkową wieczorową kreacją , udowadnia, że również w codziennych stylizacjach potrafi wyglądać zjawiskowo. Gwiazda na swoim Instagramie opublikowała zdjęcie w olśniewającym białym swetrze. Pochodzi on z najnowszej kolekcji Łukasza Jemioła, a jego cena robi wrażenie. Na stronie projektanta kosztuje aż 1600 zł! Zobacz także: Anna Lewandowska pokazała zaokrąglony brzuch! Tłumaczy swój stan: "To normalne" Białe swetry z golfem to prawdziwy hit sezonu! W dodatku idealnie wpasowują się nie tylko w zimowy , ale i świąteczny klimat. Zauważyła to też Ania Lewandowska, która w swetrze od Jemioła pozuje, mając na głowie opaskę z rogami renifera. Lewandowska w swojej stylizacji postawiła na zawsze modną klasykę , dobierając do golfu czarne wąskie spodnie. Zobacz także: Anna Lewandowska w sukience za 18 tys. złotych szczerze przyznaje: "Ostatnie dni dają mi nieźle w kość" Prawda, że Ania wygląda olśniewająco? Jeżeli spodobał wam się sweter w stylu Ani Lewandowskiej, wcale nie musicie wydawać kroci! Udało nam się znaleźć niemal identyczny do tego, jaki ma na sobie gwiazda. I to w dużo niższej cenie! Za cieplutki, biały sweter z...