W Lisbonie odbył się w sobotni wieczór finał Konkursu Piosenki Eurowizja 2018, niestety bez udziału Polski! Nie obyło się bez kłopotów. Podczas jednego z występów na scenie pojawił się intruz!

Trwał właśnie występ reprezentantki Wielkiej Brytanii - SuRie. Nagle na scenę wpadł mężczyzna i zaczął krzyczeć. Wokalistka była zmuszona na chwilę przestać śpiewać, ostatecznie jednak udało się jej dokończyć występ.

SuRie nie była w stanie zaprezentować swojej propozycji tak jak inni kandydaci. Czy w takiej sytuacji nie powinna mieć możliwości zaśpiewać ponownie? Jak przypomina serwis plotek.pl podobna sytuacja miała miesce w 2010 roku, podczas występu Hiszpanii. Wtedy występ powtórzono na samym końcu. W tym roku jednak tak nie było - zaproponowano to Wielkie Brytanii, ale cała ekipa SuRie zgodnie stwierdziła, że nie będzie powtarzać występu uznając, że - poza wtargnięciem - był bardzo dobry. Ostatecznie SuRie zakończyła konkurs na 24. miejscu, ale i tak przez brytyjskie media została uznana bohaterką za to w jakim stylu, w takim stresie i pod tak ogromną presją udało się jej zakończyć swoją piosenkę.

"Kochani, SuRie zaproponowano opcję ponownego występu. Ale tak SuRie, jak i jej zespół są niezwykle dumni ze swojego występu i wspólnie stwierdzili, że nie ma absolutnie żadnego powodu, aby ponownie wykonać utwór" - twittował brytyjski serwis eurowizyjny na BBC.

A co z intruzem, który zakłócił imprezę? Jak podawały media wieczorem był przesłuchiwany. "Daily Mail" podaje, że jest to raper i aktywista znany jako dr A.C. Do mikrofonu miał krzyczeć o "nazistach z brytyjskich mediów" i domagać się wolności.

Zobaczcie jak wyglądał incydent

Przerwany fragment piosenki SuRie - WIDEO:

Na scenie występowała SuRie, absolwentka Akademii Muzycznej w Londynie. Śpiewała piosenkę "Storm".

A tutaj cały występ SuRie w finale:

Myślicie, że zasługiwała na więcej niż 24. miejsce?

