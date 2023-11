Otylia Jędrzejczak jakiś czas temu po raz drugi została mamą. Gwiazda do tej pory nie zdradziła imienia ani płci maleństwa, ale nam udało się tego dowiedzieć! Okazuje się, że Marcelina, córka sportsmenki, została starszą siostrą chłopczyka o imieniu... Szczegóły niżej!

Tydzień temu Mistrzyni Olimpijska na swoim Instagramie poinformowała fanów, że po raz drugi została mamą:

Otylia i jej narzeczony, Paweł Przybyła, mają już córeczkę, Marcelinkę, która urodziła się w 2017 roku. Teraz cała trójka cieszy się z przyjścia na świat chłopca, który otrzymał imię Grzegorz! Podoba się Wam?

Aktualizacja: Kilka godzin po naszym newsie Otylia potwierdziła go na swoim Instagramie:

Zastanawiałam się jak Marcelinka zareaguje na brata. Przyznam nawet, że trochę się obawiałam. Słyszałam o rożnej formie zazdrości gdy pojawia się rodzeństwo. Przygotowaliśmy się do przyjścia Grzesia na świat. Marcelinka była ciekawa i dużo mówiła, wiec moje obawy powoli znikały i gdy wróciłam do domu ze szpitala byłam dumna z jej zachowania i jestem dumna każdego dnia. Sporo osób polecało by młodsze rodzeństwo przyniosło prezent dla starszego i tak tez się stało ????. Każdego dnia cudownie mnie zaskakuje tym jak jest zaangażowana jak na 2,5-latka. Nie wiem jak było u Was, ale obserwacja tej rosnącej miłości wywołuje radość!!