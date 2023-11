Wielkie zmiany szykują się w jej życiu! Już we wrześniu na świecie pojawi się drugie dziecko Otylii Jędrzejczak. Na rodzeństwo w domu czeka dwuletnia córeczka pływaczki, Marcelinka. Otylia na razie nie zdradziła mediom płci swojego drugiego maleństwa. Natomiast powiedziała nam, że napisała swoją autobiografię, która pojawi się w sprzedaży w listopadzie.

Będzie to książka niezwykła i wyjątkowo szczera. Po raz pierwszy Otylia Jędrzejczak opowie o swoich wzlotach i upadkach - nie tylko sportowych. Odniesie się też do tragicznej śmierci swojego brata.

Kiedyś powiedziałam, że jak będę w ciąży, to napiszę autobiografię. Słowa dotrzymałam, ale dopiero... za drugim razem – mówi „Party” Otylia Jędrzejczak. - Będzie to bardzo szczera opowieść, bo przez 35 lat swojego życia miałam fantastyczne wzloty, ale też trudne upadki – dodaje Otylia.

W książce znajdą się listy i wiersze, które pływaczka pisała do swojego brata, zmarłego tragicznie w wypadku samochodowym, i do Boga. Będą też fragmenty jej pamiętników, które prowadziła od dzieciństwa. Dlaczego Otylia zdecydowała się na tę książkę?

Chciałabym dać ludziom motywację do życia i do zmian, do podnoszenia się po trudnych życiowych sytuacjach, do radzenia sobie z hejtem i nienawiścią. Sama wiele przeszłam, a jednak udało mi się znaleźć w sobie siłę, by iść dalej. Życie jest krótkie, więc musimy szukać sposobów, jak pokonywać trudny czas - mówi Otylia Jędrzejczak.