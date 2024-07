1 z 7

W środę jako pierwsi napisaliśmy, że Anna Lewandowska i Robert Lewandowski już wiosną przywitają na świecie... córeczkę, która otrzyma imię Klara. Wszystkie media szybko podchwyciły ten temat, ale zarówno Robert, jak i Ania nie skomentowali tych informacji. Fani trenerki na jej Instagramie cały czas wypytują Anię o to, czy rzeczywiście urodzi córeczkę. Co na to trenerka?

Anna Lewandowska odpowiedziała na komentarz w sprawie płci i imienia jej dziecka!

Od środy Ania Lewandowska na swoim Instagramie dodała wiele postów na temat swojego obozu, który zakończył się w ubiegłym tygodniu, ale też podała przepis na pysznie wyglądającą tartę marchewkową z borówką. Fani tradycyjnie zachwycają się przepisami i zdjęciami Ani, ale pod nowymi postami pojawiają się pytania o ostatnie informacje na temat płci i imienia ich dziecka, które przyjdzie na świat wiosną. Ania w końcu odpowiedziała na komentarze. Co napisała na Instagramie i Facebooku?

