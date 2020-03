Pomiędzy Iloną i Adrianem z "Rolnik szuka żony" zaiskrzyło już na planie programu TVP. Są jedyną parą z szóstej edycji, której uczucie przetrwało. Uczestnicy dzięki swoim charakterom i zwyczajnemu podejściu do życia zdobyli ogromną sympatię widzów, którzy do tej pory śledzą ich losy. Uczucie Adriana i Ilony kwitnie, a fani wciąż dopytują o ślub. Ilona w końcu odpowiedziała na pytanie o zaręczyny i rozwiała wątpliwości fanów. Co zdradziła?

Ilona z "Rolnik szuka żony" odpowiedziała na pytanie o zaręczyny

Adrian i Ilona od dawna są zasypywani pytaniami o zaręczyny lub ślub. Para jak do tej pory nigdy nie odpowiedziała czy mają już ustaloną datę lub czy w ogóle planują zalegalizować swój związek. Zakochani cieszą się chwilą i coraz częściej publikują wspólne zdjecia z sesji zdjęciowych - to niesamowite, jak Ilona otworzyła się dzięki ukochanemu! Jeszcze w programie nie chciała pozować przed aparatem a dziś pozuje tak, że takich zdjęć nie powstydziłaby się nawet zawodowa modelka.

Niedawno Ilonę i Adriana odwiedziła Natalia, koleżanka z "Rolnik szuka żony":

Zobaczcie, kto mnie odwiedził na drugim końcu Polski 😃 ✈ @natalalala321 i w dodatku nie sama... 🙊 Czy tylko nam brakuje rolnika lecącego w tv i jego uczestników?

Internauci skorzystali z okazji i pod jej zdjęciem z Natalią ponownie zadali Ilonie pytanie na temat zaręczyn:

Kiedy zaręczyny? Czekamy na fotki - zapytała niecierpliwa fanka

Ilona odpowiedziała na to pytanie z charakterystycznym dla siebie humorem:

Z Natalią nic takiego nie planowałyśmy - napisała rozbawiona

No cóż, chyba na takie deklaracje pomiędzy Iloną a Adrianem trzeba będzie jeszcze poczekać. A może będą chcieli zachować tę informację tylko dla siebie?

Ilona z "Rolnik szuka żony" odpowiedziała fance na pytanie na temat zaręczyn.

Fani trzymają kciuki za związek Ilony i Adriana z "Rolnik szuka żony". Para zasypywana jest pytaniami o ślub. Czy w najbliższym czasie zdecydują się na zalegalizowanie związku?

Ilona i Adrian to jedyna para z szóstej edycji "Rolnik szuka żony", która wciąż jest razem. Fani uwielbiają ten duet!