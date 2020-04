Ilona z "Rolnik szuka żony" pokazała, co pomaga jej przetrwać kwarantannę... I nie ma to nic wspólnego z Adrianem

Ilona z "Rolnik szuka żony" zdradziła, co pomaga jej przetrwać trudny okres kwarantanny. Jakie ma sposoby na to, by nie opuszczał jej dobry nastrój? Uczestniczka szóstej edycji zdradziła swój niezawodny patent i tym razem nie ma on nic wspólnego z Adrianem...

Jaką ma radę dla swoich fanów?

Ilona z "Rolnik szuka żony" o kwarantannie

Ilona z "Rolnik szuka żony" to jedna z najsympatyczniejszych uczestniczek szóstej edycji programu TVP. Swoim udziałem w show nie tylko zyskała popularność i sympatię tysięcy widzów, ale przede wszystkim miłość Adriana.

Obecnie, w czasach pandemii, mogą liczyć na swoje bezgraniczne wsparcie. Ale Ilona ma również swój własny sposób i "odskoczenię od rzeczywistości", która sprawia, że nie traci pogody ducha w trudnych czasach pandemii. Chodzi o jej pasję, którą są konie:

Chwila z końmi i od razu czuję, że żyje 🤗💛🍀🐴

Ilona zwróciła również uwagę na to, że powinniśmy znaleźć wokół siebie coś, co będzie nam dawało szczęście:

W obecnej sytuacji to bardzo ważne by mieć swoją odskocznię od rzeczywistości. A co Was wprowadza w dobry nastrój i pomaga przetrwać ciężki czas?

Opieka nad końmi i jeździectwo to ogromna pasja Ilony. Swoją miłością do nich zaraziła również Adriana, który chętnie pomaga jej w opiece nad zwierzętami. Ilona również nauczyła go jazdy konnej. Posiadanie pasji jest bezcenne i może bezgranicznie ładować nas pozytywną energią!

Ilona z "Rolnik szuka żony" zdradziła, że miłość do koni i jazdy konnej poprawia jej humor podczas pandemii koronawirusa.

Jej pasja udzieliła się nawet Adrianowi. Para poznała się na planie "Rolnik szuka żony". Dziś tworzą zgodną parę i pokochali nie tylko siebie ale również swoje wzajemne pasje - Adrian jeździectwo oraz konie, a Ilona fotografię.

Efekty ich przepięknych sesji zdjęciowych cieszą oko fanów.