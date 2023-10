Adrian i Ilona poznali się na planie szóstej edycji "Rolnik szuka żony". Od tamtej pory minął już niemalże rok a ich uczucie z dnia na dzień tylko przybiera na sile. Zakochani pochwalili się w sieci efektami swojej wspólnej sesji zdjęciowej. Relacje między nimi uchwycone na zdjęciach, spokojnie można nazwać definicją miłości!

Widać miłość unoszącą się w powietrzu ???? - skomentowała internautka

Tylko spójrzcie!

Ilona i Adrian z "Rolnik szuka żony" we wspólnej sesji

Adrian i Ilona nie mogli wymarzyć sobie piękniejszego skutku decyzji, którą podjęli, zgłaszając się do programu "Rolnik szuka żony". To właśnie tam zrodziło się ich uczucie, które z dnia na dzień jest coraz mocniejsze. Zakochani uwielbiają spędzać czas razem. Udzieliły im się również wzajemne pasje, m. in. fotografia. Warto wspomnieć, że Adrian oprócz rolnictwa zajmuje się również profesjonalną fotografią, ale tym razem wraz z Iloną stanęli przed obiektywem. To zdecydowanie ich ulubiona sesja, ponieważ kilka innych kadrów pojawiło się na ich Instagramie już wcześniej:

Tęskniliście za nami? ❤ - zapytała Ilona

Na odpowiedzi fanów nie trzeba było długo czekać. Internauci miło przyjęli nowe zdjęcia i przyznali, że uwielbiają patrzeć na to, jak niesamowite uczucie Ilony i Adriana się rozwija:

- Wspaniale się patrzy na Was ❤️ Widać miłość unoszącą się w powietrzu ???? szczęścia i dużo zdrowia dla Was ❤❤❤

- O jejciu jacy piękni zakochani ???????? szczególnie ostatnie zdjęcie mega ☺️????‍❤️‍????‍????

Nie brakuje również pytań o to, czy w niedalekiej przyszłości nie zdecydują się na założenie rodziny:

Fajna z was para. A myślicie coś więcej?

Ilona i Adrian te pytania pozostawiają bez odpowiedzi. W końcu każdemu należy się odrobina prywatności :)

Adrian i Ilona pokazali kolejne zdjęcie ze swojej wspólnej sesji. Ich uczucie widać nawet na zdjęciach!

Adrian i Ilona to jedyna para z szóstej edycji "Rolnik szuka żony", której uczucie przetrwało próbę czasu. Zakochani chętnie relacjonują swoje życie w sieci i mogą liczyć na wsparcie nie tylko ze strony pozostałych uczestników show, ale również internautów.

Czy kiedyś zdecydują się na założenie rodziny? Ani Adrian ani Ilona nie odpowiadają na pytania internautów w tym temacie. Najważniejsza deklaracja padnie pomiędzy nimi.

