Ilona z "Rolnik szuka żony" podjęła się nietypowego wyzwania. Robi wrażenie!

Ilona z "Rolnik szuka żony" spędziła Wielkanoc aktywnie. Jej pasja, jaką jest jeździectwo, pomaga przetrwać jej trudne momenty na kwarantannie. Niedawno uczestniczka piątek edycji show TVP pochwaliła się, że wzięła udział w wyzwaniu i to całkiem nietypowym! Nie ma to nic wspólnego z internetowymi challengami, których podejmują się gwiazdy, ale wiąże się z jej pasją. Wymaga to od niej wiele cierpliwości, ale są już pierwsze efekty.

Ilona z "Rolnik szuka żony" podjęła się nietypowego wyzwania

Ilona z "Rolnik szuka żony" nie próżnuje w domu. Korzysta z tego, że może wyjść na własne podwórko i spędza czas nie tylko z Adrianem ale również poświęca go na opiekę nad zwierzętami i pracę z nimi. Pochwaliła się efektami tresury kucyka. Jej zwierzęcy przyjaciel zna już kilka trików:

Wiosna i piękna pogoda sprzyja nowym wyzwaniom. Wraz z Monte uczymy się trików w czym bardzo pomaga nam książka "końskie sztuczki" 👌🎁 od Blanki @blankasatora 💙 Ciekawi mnie czy ktoś z Was też próbował nauczyć swojego pupila sztuczek i jakie są efekty? - napisała Ilona

Pod postem pojawiło się kilka radosnych komentarzy:

- Piękne zdjęcie. A Monte widać dobry uczeń. Wpatrzony w Panią jak w obrazek

- Psiaka kiedyś tresowałam, konika nie😅 pozdrawiam!😉 - komentowali internauci

Nie spodziewaliśmy się takiego wyzwania ze strony Ilony. Miło się patrzy na jej zaangażowanie i miłość do zwierząt.

