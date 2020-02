Ilona z "Rolnik szuka żony" o największym szczęściu na świecie... Będziecie zaskoczeni, co nim jest!

Ilona z "Rolnik szuka żony", dzięki udziałowi w programie, znalazła miłość i zyskała ogromną popularność. Już podczas pierwszych randek w programie uczestniczka zdradziła, jaka jest jej największa pasja i zabrała Adriana na naukę... jazdy konno.

Od czasu zakończenia emisji "Rolnika" Ilona często publikuje na Instagramie zdjęcia z końmi. Teraz pochwaliła się nową uroczą fotografią, ale to opis zwraca największą uwagę. Sami spójrzcie!

Ilona z "Rolnik szuka żony" o największym szczęściu

Ilona opublikowała na Instagramie kolejne urocze zdjęcie z jazdy konno. W opisie wspomniała, że to może być dla niej największe szczęście na świecie.

Największe szczęście w świecie...? 🖤 - napisała Ilona tajemniczo na Instagramie.

Zaskakujące, że nie wspomniała o Adrianie, ale o swojej pasji. Mamy nadzieję, że to nie jest zapowiedź kryzysu w związku pary! W końcu ostatni weekend spędzili wspólnie.

Jak wiadomo jeździectwo to wielka pasja Ilony, dlatego nic w tym dziwnego, że czuje się szczęśliwa, kiedy może robić to, co kocha. Swoim hobby Ilona zaraziła swoją siostrzenicę i oczywiście Adriana. Rolnik kupił już nawet dwa kucyki, które uwielbia, co widać w jego relacjach na Instagramie. Zdjęcie Ilony spodobało się też fanom "rolnika", co wyrazili w komentarzach:

Oj jak pięknie.. Piękną masz pasję🥰🥰🥰 Jakie cudownie widoki🥰piękne zdjęcie Kocham konie❤️ zazdroszczę

Tylko spójrzcie na to urocze zdjęcie! Te krajobrazy zapierają dech...

Instagram

Ilona już od dawna pasjonuje się jazdą konno.

Swoją pasją uczestniczka "Rolnik szuka żony" zaraziła też Adriana.