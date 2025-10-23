Ilona Wrońska, znana aktorka kojarzona z serialem „Na Wspólnej”, od kilku dni nie przyjmuje pokarmów. Na swoim profilu na Instagramie przyznała, że jest to jej kolejna głodówka.

Ilona Wrońska nie je już od kilku dni

Ilona Wrońska już od kilku dni za pośrednictwem mediów społecznościowych relacjonuje swoją głodówkę. Jak zaznacza, nie chodzi o utratę wagi, lecz o oczyszczenie organizmu. Aktorka tłumaczy, że od trzech lat regularnie stosuje tzw. reset postny. Jak podkreśla, nie je nie dlatego, że chce schudnąć, lecz po to, by „naprawić organizm”. Podczas postu spożywa jedynie wodę, elektrolity, kawę oraz herbatę.

W najnowszym poście opublikowanym na Instagramie napisała, jak się czuje:

7 dzień głodówki. Energii coraz więcej. Dzisiaj lekki ból głowy przez kilka godzin- już minął. Poprzednio po 5 dniu energetyczny skok był bardzo duży i miałam wszystkie zmysły bardziej wyostrzone, zapachy czułam mocniej. Czekam na ten moment, być może teraz się nie pojawi bo każda głodówka jest inna.

Dietetyk komentuje głodówkę aktorki

Do decyzji Wrońskiej odniósł się dietetyk Marcin Jackowiak, który ostrzega przed konsekwencjami takich praktyk. Jak zaznacza w rozmowie z Plejadą, nie ma naukowych podstaw, by sądzić, że głodówki rzeczywiście oczyszczają organizm.

Termin ''oczyszczanie organizmu'' poprzez kilkudniowe głodówki brzmi atrakcyjnie i działa na wyobraźnię, ale nie ma żadnych wiarygodnych badań naukowych, które potwierdzałyby, że takie posty faktycznie ''odtruwają'' organizm mówi dietetyk Marcin Jackowiak.

Ekspert mówi wprost, że organizm ma swoje ''systemy oczyszczania'' - wymienia wśród nich wątrobę, nerki, płuca i układ limfatyczny. ''Jeżeli mamy obawy, że nasz organizm trzeba oczyszczać, to powinniśmy udać się do lekarza, a nie eksperymentować na własną rękę" dodaje specjalista. Jackowiak apeluje o ostrożność, podkreślając, że zdrowa dieta oparta na nisko przetworzonych produktach oraz aktywność fizyczna są bezpieczniejszymi metodami dbania o organizm niż restrykcyjne posty.

Dietetyk Marcin Jackowiak nie pozostawia złudzeń, że głodówki, zwłaszcza kilkudniowe, mogą wiązać się z szeregiem skutków ubocznych. Wśród nich wymienia bóle głowy, osłabienie, pogorszenie nastroju, hipoglikemię, spadek ciśnienia, katabolizm mięśni, zawroty głowy, a nawet omdlenia.

To ryzykowne podejście, szczególnie dla osób z cukrzycą, zaburzeniami odżywiania, chorobami układu sercowego czy wątroby ekspert mówi w rozmowie z Plejadą.

W jego opinii większość korzyści przypisywanych głodówkom ma charakter placebo lub wynika z nagłego deficytu kalorycznego.

Internauci reagują na głodówkę aktorki

Pod postami Ilony Wrońskiej na Instagramie pojawiło się mnóstwo komentarzy. I chociaż sporo fanów kibicuje aktorce, to nie brakuje mocnych wpisów. Niektórzy internauci grzmią i sugerują, że nie powinna promować tego typu rozwiązań.

Naprawdę będąc osobą bez wykształcenia medycznego promuję Pani takie rzeczy? Wiedząc że śledzi panią mnóstwo osób ślepo zapatrzonych w idoli i gotowych podjąć tą próbę i zrobić sobie krzywdę? ''brawo''

Skrajnie niezdrowe... grzmią internauci.

