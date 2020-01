Ilona z "Rolnik szuka żony" pokazała zdjęcie z podróży z Adrianem, a fani piszą: „Oby wam się udało”!

Ilona i Adrian są aktualnie jedyną parą szóstej edycji "Rolnik szuka żony", która po zakończeniu programu nadal jest razem. Choć nie mieszkają razem, często się widują. Ostatnio coraz częściej weekendy spędzają na krótkich wyjazdach. Teraz Ilona pochwaliła się zdjęciami jednej z takich podróży, a fani podziwiają fotografie autorstwa Adriana i trzymają kciuki, żeby przynajmniej oni byli razem!

Ilona i Adrian z "Rolnika" w kolejnej podróży!

Para znów wybrała się na krótką wyprawę. Tym razem ich wybór padł na Dolny Śląsk. Ilona pochwaliła się na Instagramie zdjęciem z zamku, który zwiedzili:

Odkryliśmy miejsce z klimatem 🦇👻🦇👻🦇 Może Wam też się spodoba?

#tajemniczydolnyslask #spacerzpsem #ruiny #parkksiazanski #jeziorkodaisy #razemnajlepiej - napisała Ilona pod zdjęciem na Instagramie.

Od razu pojawiły się pytania, kto zrobił to świetne zdjęcie. Odpowiedź mogła być tylko jedna! To Adrian, który - jak wiadomo - pasjonuje się fotografią, co pokazał również w programie.

- Oby wam się udało - Zdjęcie z klimatem❤️ pięknie👍 - Piękne zdjęcie i zdolny fotograf - Piękne zdjęcie 😍 widać, że @adrianberkowicz robił 😜😉 - piszą internauci.

Widać, że fani programu "Rolnik szuka żony" trzymają kciuki za Ilonę i Adriana, tym bardziej po głośnym rozstaniu Ani i Kuby!

Ilona coraz częściej pomaga Adrianowi w szklarni

Ilona przełamała swoją nieśmiałość i coraz chętniej pozuje do zdjęć, które robi jej Adrian