Ilona Lewandowska nie przeszła castingu do "Korony królów"! Aktorka, którą doskonale znacie z roli wrednej Anety w "M jak miłość", poinformowała swoich fanów, że ona i jej chłopak próbowali dostać rolę w najnowszej produkcji Telewizji Publicznej! Serialowa gwiazda pokazała jakiś czas temu zabawne zdjęcie, na którym ona i jej partner pozują w koronach. Internauci są zachwyceni!

Serial "Korona królów" od samego początku wzbudza ogromne emocje. I chociaż serial ma świetne wyniki oglądalności, to widzowie wytykają jego twórcom wiele wpadek takich jak błędy faktograficzne czy złą charakteryzację. Dostaje się również aktorom, którzy występują w telenoweli historycznej. Teraz okazuje się, że w obsadzie "Korony królów" mogła się znaleźć Ilona Lewandowska w "M jak miłość"! Aktorka zdradziła, że razem z chłopakiem wybrali się na casting.

Na TVP premiera telenoweli historycznej ,,Korona królów’’. Żadne z nas nie przeszło castingu, postanowiliśmy ukoronować się sami. 2018 bring it on!!✨????????????????????- napisała na Instagramie.

Jak na wpis aktorki zareagowali internauci? Niektórzy żartują, że para ma lepszą charakteryzację niż występujący w "Koronie królów" aktorzy ;)

Ale korony to chyba ukradliscie z planu filmowego TVP bo jak żywcem wyjęte z serialu ;))

Wyglądacie jednak trochę lepiej niż Ci z serialu.....

Nie ma co żałować . Udział w tej telenoweli mógłby Wam zamknąć wiele drzwi do dalszej kariery. Nie jest on dobrze odbierany pod wieloma , jak nie wszystkimi względami- pisali internauci.