Ilona Łepkowska oceniła wygląd Agaty Dudy i Małgorzaty Trzaskowskiej! Jednej z nich wytknęła małą wpadkę

Ilona Łepkowska skomentowała kampanię Rafała Trzaskowskiego, a przy okazji oceniła wygląd jego żony na wiecu wyborczym. Scenarzystka takich hitów jak "M jak miłość", "Kogel Mogel" czy "Stulecie winnych" w rozmowie z dziennikarką Wirtualnej Polski zdradziła, jak według niej, osoby mieszkające na prowincji mogły odebrać look żony Rafała Trzaskowskiego. Zobaczcie, co powiedziała!

Druga tura wyborów prezydenckich już za nami. W niedzielę 12 lipca Polacy mieli zdecydować, czy wybory wygra Rafał Trzaskowski czy Andrzej Duda. Jak już wiemy, więcej głosów otrzymał obecny prezydent, Andrzej Duda. Po ogłoszeniu oficjalnych wyników Ilona Łepkowska w rozmowie z Wirtualną Polską oceniła, dlaczego - według niej - Rafał Trzaskowski przegrał ze swoim konkurentem.

Jedno, co ja słyszałam, i to jest oczywiście piękne, ważne i potrzebne - bo naprawdę bardzo dużo oglądałam transmisji z tych wieców i programy informacyjne - to jedyne co ja słyszałam to tak: "my nie będziemy nikogo dzielić, ja nie będę nikogo dzielić, o tym są te wybory, o tym, żeby się nie dzielić" Otóż my jesteśmy podzieleni i takim zaklinaniem rzeczywistości się tego nie zmieni - mówiła Ilona Łepkowska.