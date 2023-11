Małgorzata Rozenek znów pod ostrzałem! Jeszcze nie ostygły emocje związane z konfliktem Małgorzaty z Kingą Rusin, a teraz gwiazdę TVN atakuje sama Ilona Łepkowska. W swoim felietonie dla "Tele Tygodnia" scenarzystka nie zostawia suchej nitki na Rozenek! A chodzi głównie o jej najnowszy program w "TVN Style" - "Poczuj się jak Małgosia Rozenek". Co pisze Ilona Łepkowska?

Ilona Łepkowska na początku swojego felietonu upomina wszystkie potencjalne uczestniczki show, aby nie brały udziału w jej programie. Uważa go za płytki i mało interesujący. Przy okazji wypomina Rozenek parcie na szkło i metamorfozę, którą przeszła na przestrzeni ostatnich lat:

Przypuszczałam, że będzie źle. Jednak okazało się, że jest jeszcze gorzej - w tej cytrynie nie ma już ani kropelki. O jakiej cytrynie mowa? Ano o tej nazywającej się Małgorzata Rozenek. TVN i TVN Style postanowiły wycisnąć z niej cały sok i się im udało. Już kiedy zobaczyłam zwiastun nowego programu „Poczuj się jak Małgosia Rozenek” lekko mną wstrząsnęło. Co to, kurczę, za tytuł? Matka dwóch synów, trzeci raz zamężna i Małgosia? I dlaczego ktokolwiek ma być jak ta celebrytka? Z jakiego powodu ma być ona wzorem dla „zwykłej kobiety”? Drogie panie, które zgłaszacie się do tego programu - przestańcie marzyć! I mieć nadzieję, że będziecie jak Małgosia Rozenek, bo nie ma i nie będzie drugiej osoby mającej takie parcie na szkło? Kobiety, która jest nie do poznania, jeśli porówna się jej zdjęcia sprzed 10 lat i dzisiejsze. Która w każdym centymetrze swojego ciała jest produktem medialnym.