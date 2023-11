1 z 5

Nie jest żadną tajemnicą, że Małgorzata Rozenek ma mnóstwo talentów, ale znajomość języka angielskiego nie zalicza się do nich. Gwiazda zaliczyła wpadkę za wpadką podczas "Azji Express", a niektóre jej powiedzonka z błędami językowymi stały się kultowe i weszły nawet do codziennego użycia. Małgorzata Rozenek ma do siebie duży dystans i ze swoich tekstów zrobiła nawet biznes - stworzyła z nimi kolekcję bluzek. Tym razem pochwaliła się kolejną bluzką z angielskim hasłem z błędem ortograficznym z kolekcji polskiego projektanta! Wszystko wskazuje na to, że nie był to celowy błąd... Przeczytajcie więcej na kolejnych stronach galerii.

