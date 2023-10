Film na podstawie bestselleru Blanki Lipińskiej, "365 dni", odniósł ogromny sukces, a produkcja zyskała mnóstwo fanów. Z powodu pandemii koronawirusa film był w grany w kinach dość krótko, jednak niedługo potem mógł o nim usłyszeć cały świat - trafił bowiem na platformę Netflix. Jak każda produkcja, ma też on swoich antyfanów. Wygląda na to, że Ilona Łepkowska nie do końca przekonała się do historii opisanej przez Blankę Lipińską.

Reklama

Zobacz także: Zaręczyny, a może ciąża? Autorka "365 dni" Blanka Lipińska ostro komentuje ostatnie doniesienia!

Ostatnio mieliśmy okazję porozmawiać ze znaną scenarzystką podczas zdjęć na planie "Kogel Mogel 4". Ilona Łepkowska przyznała, że nie oglądała filmu "365 dni", jednak przekartkowała książkę Blanki Lipińskiej podczas wizyty w księgarni. Jak przyznała nam scenarzystka, wtedy też uznała, że nie chce poświęcić więcej czasu, aby dokładnie się w nią zagłębić. Dlaczego? Co Ilona Łepkowska uważa o tego typu erotycznej produkcji?

Reklama

Tego dowiecie się oglądając nasze wideo powyżej!