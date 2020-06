Ilona i Adrian z "Rolnik szuka żony" znowu razem! Zakochani spędzili romantyczny wieczór 

Ilona z "Rolnik szuka żony" opublikowała w sieci nagranie z udziałem Adriana. Para po krótkiej rozłące znów spędziła ze sobą romantyczne chwile. Fani Ilony i Adriana przez kilka ostatnich tygodni zastanawiali się, czy zakochani wciąż są razem- wszystko przez brak ich nowych zdjęć i nagrań na Instagramie. Internauci pytali wprost, czy Ilona i Adrian są razem. Partnerka rolnika zapewniała wówczas, że wciąż tworzą związek. Teraz w sieci pojawiło się ich wspólne nagranie!

Ilona i Adrian pielęgnują swój związek

Ilona i Adrian poznali się i zakochali w sobie na planie szóstej edycji "Rolnik szuka żony". Dziś chyba wszyscy fani programu, którzy kibicowali tej parze, zastanawiają się, kiedy usłyszymy o ich ślubnych planach. Niestety, przez kilka ostatnich tygodni zakochani nie publikowali w sieci wspólnych nagrań czy zdjęć dlatego w sieci pojawiły się pytania, czy Ilona i Adrian wciąż są razem. Ilona w jednym z wpisów zapewniła, że cały czas jest z rolnikiem, jednak przez dzielącą ich odległość nie mogą spotykać się tak często.

Niestety nie da się być zawsze razem. Dzieli nas jednak 300 km... - napisała wówczas na Instastories.

Teraz jednak wszystko wskazuje na to, że zakochani znów są razem. Ilona opublikowała podczas relacji na InstaStories nagranie, na którym pojawił się Adrian. Wygląda na to, że rolnik odwiedził swoją ukochaną i razem wybrali się do stadniny koni.

Zobaczcie, jak Ilona i Adrian spędzają razem czas! Pięknie razem wyglądają! Kto wie, być może para już wkrótce będzie mogła częściej publikował w sieci wspólne zdjęcia i nagrania. Kilka tygodni temu partnerka rolnika w odpowiedzi na pytanie jednego z internautów, przyznała, że planuje zamieszkać z Adrianem.

Zobacz także: Małgosia Borysewicz z "Rolnik szuka żony" pokazała brzuszek na randce z mężem. Odpowiedziała na pytanie o płeć dziecka!

Ilona pokazała nagranie z Adrianem.

Instagram

Czy wkrótce zakochani zamieszkają razem?