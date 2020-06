Małgosia Borysewicz z "Rolnik szuka żony" pokazała brzuszek na randce z mężem. Odpowiedziała na pytanie o płeć dziecka!

Małgosia z "Rolnik szuka żony" pokazała ciążowy brzuszek w randkowej stylizacji. Przy ogromie obowiązków, rolniczka oraz jej mąż Paweł znajdują czas, aby pielęgnować swoje uczucie. Przy okazji przyszła mama wyeksponowała swój ciążowy brzuszek. Fani zastanawiają się czy Borysewiczowie spodziewają się drugiego synka czy może córeczki. Małgosia po raz pierwszy odpowiedziała na to pytanie. Rysiu będzie miał braciszka czy siostrzyczkę?

Małgosia Borysewicz z "Rolnik szuka żony" o tym, że jest w drugiej ciąży poinformowała dokładnie w Dzień Matki. Wraz z Pawłem mają już jednego synka. Rysiu urodził się w lutym 2019 roku i niedługo zostanie starszym bratem!

Przyszła mama pokazała nowe ciążowe zdjęcie tym razem z romantycznej randki z mężem:

Randka z @paulo_borysewicz💃🏼🕺🏻Choć nie byliśmy na dyskotece, to wracaliśmy w pełnym blasku na około😳gdyby nie groźne niebo, byłoby ok ⛈randki mają swój urok! Lubimy, nawet bardzo! - napisała na Instagramie

Ciążowy brzuszek Małgosi nie został niezauważony. Jednak z internautek skomplementowała urodę przyszłej mamy i zapytała o to, czy rolniczka i jej mąż znają już płeć wyczekiwanego maleństwa:

Pani Małgosiu mówiła Pani ostatnio o tych "komplementach ciążowych" że jak córka to mniej urody, no moim zdaniem patrząc na Panią drugi syn jak nic. A kiedy poznacie płeć? No jestem ciekawa czy się sprawdzi, zwykle się sprawdza, tylko sobie samej dwukrotnie źle przewidziałam