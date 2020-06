Ilona i Adrian z "Rolnik szuka żony" wydali ostre oświadczenie dotyczące ich związku. Mają już dość plotek 

Ilona i Adrian to jedyna para, której udało się znaleźć i utrzymać miłość po udziale w szóstej edycji "Rolnik szuka żony". Uczestnicy zyskali popularność po programie, a widzowie zostali z nimi na dłużej śledząc ich losy na portalach społecznościowych. Ostatnio pojawiało się dużo mniej zdjęć Adriana i Ilony razem, a mediach zaczęły pojawiać się spekulacje, że para zakończyła swój związek. Sami zainteresowali postanowili zabrać głos. Ich oświadczenie nie pozostawia już żadnych niedomówień. Jakie aktualnie panują pomiędzy nimi relacje?

Ilona i Adrian od czasów udziału w szóstej edycji "Rolnik szuka żony" tworzą zgodną parę. Widzowie chętnie kibicują ich uczuciu i ciągle dopytują o ślub, co jak przyznali sami zainteresowani, troszeczkę ich denerwuje. Nic więc dziwnego, że chwilowy brak wspólnych zdjęć od razu wzbudził zaniepokojenie wśród fanów, którzy przyzwyczaili się do oglądania wspólnych fotografii lub nagrań Adriana i Ilony. Na pytania internautów o przyczynę Ilona odpowiedziała:

Jednak, gdy plotki o ich rozstaniu zaczęły się nasilać Adrian i Ilona postanowili zareagować i wydali oficjalne oświadczenie, które zamieścili na swoich profilach oraz na oficjalnych profilach programu "Rolnik szuka żony":

W nawiązaniu do fantastycznych artykułów w prasie kolorowej uprzejmie informujemy, że pogłoski o końcu naszego związku są nie tyle mocno przesadzone, co zupełnie nieprawdziwe

Pozdrawiamy serdecznie

Ilona i Adrian (wciąż razem)

PS A ładnie to tak podglądać i psuć babski weekend?