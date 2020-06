Adrian z "Rolnik szuka żony" zadebiutował w nowym programie! Będziecie oglądać? 

Adrian z "Rolnik szuka żony" przygotował wielką niespodziankę dla swoich fanów! Okazuje się, że w sieci pojawił się pierwszy odcinek programu z rolnikiem w roli głównej. Adrian stworzył własny kanał na YouTube.com! Jakie tematy będzie poruszał przed kamerą? Sprawdźcie, co powiedział w premierowej odsłonie swojego nowego projektu!

Adrian z "Rolnik szuka żony" będzie doradzał internautom

Adrian Berkowicz wziął udział w szóstej edycji programu "Rolnik szuka żony". I chociaż początkowo internauci krytykowali rolnika za to, że nie okazuje zainteresowania swoim kandydatkom, to fani szybko zmienili o nim zdanie. Adrian do samego końca nie chciał faworyzować żadnej z kobiet i dopiero w dniu wyborów przyznał, że chce stworzyć związek z Iloną. Zakochani są razem do dziś i chyba wszyscy fani czekają na wiadomości o ich ślubie. Zanim jednak to się stanie, Adrian ogłosił, że właśnie otworzył własny kanał na YouTube.com! Okazuje się, że rolnik będzie prowadził program "Poradnik ogrodniczy".

Tak jak obiecywałem nadeszła chwila, że rozkręcam kanał z poradami. Na początku zaczniemy może według mojego planu, gdzie każdy z was dowie się po kolei, jak nawozić, jak podlewać, jak dbać- rozbijemy to wszystko na czynniki pierwsze. (...) Później zaczniemy robić doświadczenie, co jak i z czym rośnie, ale też mam nadzieję, że wy będziecie podrzucać dużo pomysłów i razem ze mną będziecie to tworzyć- Adrian mówił w pierwszym odcinku. (...) Mam nadzieję, że będziecie się sporo tutaj udzielać. Wiadomo, że na początku nie będzie to jakieś bardzo merytoryczne, ale liczę na to, że z biegiem czasu to się wszystko fajnie rozwinie i jakoś się poprawi, montaż będzie ciekawszy a przede wszystkim będzie więcej ciekawszej wiedzy dla was- dodał.

Jak na debiut Adriana zareagowali internauci?

- Super pomysł z kanałem. Trzymam kciuki.

- Adrian bardzo sie cieszę, że wpadłeś na genialny pomysł, dzielenia się swoją pasją z innymi :) A nikt chyba lepiej od Ciebie nie zna się na kwiatach i roślinach.

- Może w końcu się czegoś nauczę- komentują fani.

Zobaczcie pierwszy odcinek poradnika Adriana!

