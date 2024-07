Robert Lewandowski ma smykałkę do biznesu! Jak donosi nowe "Party" tym razem piłkarz zainwestował w portal ślubny Wedding.pl, którego szefową została... Agnieszka Hyży! Podobno inwestycja kosztowała go aż 3,5 mln złotych! Do tej pory w większości przedsięwzięć Roberta wspierała żona, Anna Lewandowska. Ale od czasu, gdy państwo Lewandowscy zostali rodzicami małej Klary, część biznesowych spraw postanowili powierzyć innym!

Zaczynam zupełnie nowy etap w mojej karierze zawodowej – tak o współpracy z Robertem Lewandowskim mówi Agnieszka Hyży.

Rozmowy z dziennikarką trwały kilka miesięcy. Agnieszka Hyży była świetną kandydatką na stanowisko szefowej portalu ślubnego. Nic dziwnego! Z branżą weddingową jest związana od kilku lat – organizuje m.in. targi Wedding Show, a teraz została dyrektor kreatywną portalu Wedding.pl.

Za co odpowiada Agnieszka Hyży?

Portal jest wirtualnym organizerem ślubnym, dzięki któremu łatwiej będzie przygotować wesele marzeń. Przyszłe panny młode znajdą u nas m.in. aktualny katalog sukien ślubnych, mnóstwo porad i inspiracji. Będą też mogły zarezerwować sobie usługi najlepszych specjalistów ślubnych – tłumaczy Agnieszka.

Robert Lewandowski nie będzie osobiście nadzorował prac nad portalem. Dlaczego? Przede wszystkim ze względu na inne zobowiązania i nowe, ojcowskie obowiązki.

Kwestie dotyczące portalu zostawia tylko nam - śmieje się nowa szefowa Wedding.pl

Robert Lewandowski zainwestował w biznes ślubny aż 3,5 mln złotych!

Agnieszka Hyży została dyrektor kreatywną portalu ślubnego, w który zainwestował Robert.