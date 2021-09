Anna i Robert Lewandowscy postanowili wyrwać się z domu i wybrali się na rodziny wypad do restauracji. Oczywiście tam gdzie najsłynniejsze polskie małżeństwo, tam też są paparazzi, którzy przyłapali całą rodzinę podczas wspólnego wyjścia. Na zdjęciach możemy zobaczyć czule tulącą się do swojego taty Klarę, a także Anię Lewandowską opiekującą się Laurą. Zobaczcie! Zobacz także: Tak Robert Lewandowski świętuje dzień ojca! Ania Lewandowska podzieliła się uroczym zdjęciem z pięknej chwili! Ania i Robert Lewandowscy przyłapani na rodzinnym wypadzie z córeczkami! Okres pandemii koronawirusa spowodował, że Ania i Robert Lewandowscy wiele czasu spędzili w domu. Jak przyznała trenerka, starała się w tej sytuacji doszukać dobrych stron, bo pierwszy raz od wielu lat mogła spędzić z mężem tak wiele czasu. W tym okresie izolacji na świat przyszła również druga córka małżeństwa, Laura. Niedługo po narodzinach dziewczynki, Robert Lewandowski wrócił już do gry w Bayernie Monachium. Teraz kiedy granice znów zostały otworzone, para postanowiła przyjechać do Polski! Wygląda na to, że małżeństwo razem z córeczkami przebywa obecnie w Warszawie. To pierwsza podróż zagraniczna Laury! Ania Lewandowska podkreślała na Instagramie, że w okresie kwarantanny bardzo tęskniła za najbliższymi. Teraz w końcu jest już możliwość, aby spotkać się z rodziną, która mieszka w Polsce! Ostatnio Ania wybrała się na wspólne wyjście z Aleksandrą Dec i Mają Bohosiewicz. Tym razem paparazzi przyłapali całą rodzinę na obiedzie w restauracji. Możemy zobaczyć na nich między innymi Klarę, która czule tuli się do tatusia. Na fotografiach widzimy też Anię Lewandowską, opiekującą się Laurą. Trenerka wybrała casualowy strój - postawiła na...