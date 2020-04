Ogromne mandaty za brak maseczki! Kiedy i gdzie musisz zakładać maseczkę ochronną? Nowe przepisy

Już od 16 kwietnia w całej Polsce obowiązuje nakaz zasłaniania ust i nosa w przestrzeni publicznej. Minister zdrowia, Łukasz Szumowski poinformował o tym podczas konferencji tydzień temu, a to oznacza, że każdy miał czas, aby we własnym zakresie kupić lub uszyć maseczkę. Twarz zakryć można też chustą lub szalikiem. Przepisy te dotyczą wszystkich przebywających poza domem powyżej 2. roku życia. A co grozi za brak zakrytej twarzy? Jak wysoki mandat można otrzymać?

Jakie kary grożą za brak osłony na usta i nos w przestrzeni publicznej?

Podczas pierwszego dnia obowiązywania przepisów możemy liczyć na upomnienia, każdy musi przyzwyczaić się do nowej sytuacji, ale już w kolejnych może nam grozić nawet 30 tys. zł kary. Oczywiście tak wysoka grzywna nie będzie nakładana zawsze, ale policja będzie pilnowała noszenia maseczek w przestrzeni publicznej i każdy kto nie będzie spełniał tego warunku narazi się na mandat.

Obowiązkowe zasłanianie twarzy ma na celu minimalizowanie ryzyka zakażeń koronawirusem. Twarz i nos nie musi być zasłonięta maseczką ochronną, ale wystarczy szalik, apaszka lub chusta. Już wiadomo, że dzieci poniżej 2. roku życia są wyłączone z tego nakazu, ze względu na ich bezpieczeństwo.

Gdzie trzeba zasłaniać twarz?

Według rozporządzenia obowiązkowo trzeba zasłonić twarz w miejscach publicznych czyli parkach, lasach, transporcie publicznym, sklepach, stacjach benzynowych, na bazarach, na poczcie, podczas wyjścia z psem.

Wyjątkiem jest dom oraz własny samochód, o ile przebywamy w nim z osobami, z którymi mieszkamy na co dzień (Czy w samochodzie musisz nosić maseczkę ochronną? Co grozi za jej brak? Ta odpowiedź cię zaskoczy).

East News

Nakaz zasłaniania twarzy i nosa obowiązuje w Polsce od 16 kwietnia.