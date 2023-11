Wiktoria Gąsiewska występowała w nowym show TVP "Dance, dance, dance" wraz ze swoim chłopakiem, Adamem Zdrójkowskim. Para zachwycała zarówno widzów, jak i jurorów, dzięki czemu dostała się do finału. W ostatnim odcinku to widzowie zdecydowali, kto wygra, wysyłając swoje głosy. Okazało się wtedy, że to właśnie Wiktoria i Adam zdobyli największe uznanie i wygrali statuetkę oraz 100 tys. złotych, które przekazali na cele charytatywne.

Zwycięstwo Wiktorii i Adama nikogo nie powinno dziwić. Para dawała z siebie wszystko, ostro trenowała przez wiele tygodni. Okazuje się, że przyniosło to nie tylko upragnione zwycięstwo, ale także... pozwoliło zgubić sporo kilogramów!

Wiktoria Gąsiewska schudła przez taniec

Wiktoria Gąsiewska zdradziła na swoim profilu na Instagramie, ile schudła przez ostre treningi do kolejnych odcinków "Dance, dance, dance". Jak się okazuje, przez taniec można zrzucić całkiem sporo.

4 kg w 3 miesiące - napisała Wiktoria na swoim profilu.

Nie wiadomo, ile Wiktoria Gąsiewska ważyła przed treningami do show "Dance, dance, dance", ale nie da się ukryć, że przy jej wzroście 165 cm każdy kilogram mniej jest widoczny. Nie zmienia to jednak faktu, że zarówno przed, jak i po show młoda gwiazda zachwyca figurą.

Nie tylko Wiktoria Gąsiewska schudła przez taniec

Warto dodać, że mordercze treningi na parkiecie, stres i presja w show sprawiły już, że niejedna gwiazda schudła tańcząc! Uczestnicy show "Taniec z gwiazdami" też często chwalili się swoimi wynikami. Elżbieta Romanowska wraz ze swoim tanecznym partnerem Robertem Wabichem schudli łącznie 13 kg. Anna Karczmarczyk schudła natomiast 5 kg.

Wiktoria i Adam wygrali "Dance, dance, dance"

Wiktoria schudła aż 4 kg!

