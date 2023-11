Historia Joanny Mazur, która w „Tańcu z gwiazdami” pokazała jak mieszka, wstrząsnęła całym krajem. W 6. odcinku programu uczestnicy zabierali partnerów tanecznych do swoich domów. Niewidoma biegaczka zaprosiła Jana Klimenta do rodzinnego domu, a potem pokazała internat, w którym aktualnie mieszka. Fatalne warunki, w jakich żyje medalistka mistrzostw świata niepełnosprawnych zszokowały widzów programu, którzy postanowili pomóc sportsmence i zorganizowali trzy zbiórki pieniędzy na mieszkanie dla Joanny Mazur. Zobaczcie, ile udało się zebrać!

Czy Joanna Mazur otrzymuje pomoc od Ministerstwa Sportu?

Nagranie, w którym cała Polska zobaczyła, że Mistrzyni Świata mieszka na kilku metrach kwadratowych, a łazienka, z której korzysta znajduje się na korytarzu i jest ogólnodostępna, poruszyło jurorów i widzów. W programie pojawiły się łzy! Iwona Pavlović była zrozpaczona, a Andrzej Grabowski był oburzony takim stanem rzeczy i powiedział:

Czuję się zażenowany i zawstydzony, że osoba dla której na mistrzostwach świata grano Mazurka Dąbrowskiego żyje w takich warunkach. Gdzie są instytucje odpowiedzialne za to, aby takie osoby wspomóc? Gdzie są sponsorzy prywatni? Jest mi po prostu wstyd, a z Ciebie Joasiu czuje się dumny! - powiedział aktor na wizji.

Widzowie też byli wstrząśnięci całą sytuacją i nie kryli oburzenia, że Ministerstwo Sportu nie powinno dopuścić do takiej sytuacji i zapewnić godne warunki życia polskim mistrzom. Na odpowiedź nie trzeba było długo czekać! Ministerstwo opublikowało oświadczenie, w którym stwierdzono, że Mazur otrzymuje od państwa pomoc i to niemałą w wysokości 5 tyś. zł. Biegaczka odniosła się do tego faktu i nie potwierdziła tych kwot. Sytuacja miała zostać wyjaśniona przez Ministra Sportu, który zaprosił sportsmenkę na spotkanie, aby wyjaśnić tę sprawę.

Jaka kwota ze zbiórka będzie przekazana Joannie Mazur?

W sieci urządzono trzy zbiórki dla Joanny Mazur. Jedna powstała w serwisie zrzutka.pl i zakładała zebranie 200 tyś. zł, do tej pory zebrano 10 618 zł, kolejne dwie są utworzona na stronie pomagam.pl. W pierwszej z założonej kwoty 200 tyś. zebrano już 128 460 zł, a w drugiej organizatorzy chcieli zebrać 160 tyś. i udało się już osiągnąć kwotę 158 391 zł. Cała kwota zebrana na mieszkanie dla Joanny Mazur obecnie wynosi 297 469 zł! Trzeba przyznać, że ta kwota robi wrażenie!

Joanna Mazur w programie "Taniec z gwiazdami" pokazała, w jakich warunkach mieszka!

