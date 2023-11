1 z 4

Ponad trzy tygodnie temu ruszyła dziewiąta edycja muzycznego talent-show "The Voice of Poland". Tym razem w roli jurorów możemy zobaczyć: Patrycję Markowską, Piotra Cugowskiego, Grzegorza Hyżego oraz Michała Szpaka, który brał również udział w poprzedniej edycji programu. Za nami pierwsze trzy odsłony najnowszej serii "The Voice of Poland"- pojawia się więc pytanie, ile osób ogląda show w sobotnie wieczory? My już wiemy!

Czy "The Voice of Poland" jest hitem jesiennej ramówki Telewizyjnej Dwójki? Wyniki oglądalności są jednoznaczne!

Zobacz także: To była klasa! Sylwia Kwasiborska zachwyciła jurorów The Voice of Poland! Zobaczcie wideo