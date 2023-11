Choć trudno w to uwierzyć, Małgorzata Socha obchodzi dziś... 38. urodziny! Zawsze uśmiechnięta, niezmiennie wdzięczna i dziewczęca. Skończyła warszawską Akademię Teatralną, a tuż po jej wielka kariera szybko nabrała tempa - Złotopolscy, Na Wspólnej, BrzydUla, Ojciec Mateusz, Przyjaciółki... (Zobacz: Co wydarzy się w "Przyjaciółkach"? Patrycja jest w ciąży! Zobacz ZWIASTUN) Długo by wymieniać seriale, w których zagrała i gra dalej. Ale było też sporo filmów - S@motność w sieci, Śniadanie do łóżka, Och Karol 2, Weekend... A do tego role w teatrze.

Sto lat! W tym wyjątkowym dniu składamy Małgosi najlepsze życzenia! A tymczasem zachęcamy was do obejrzenia urodzinowego wideo z Sochą w roli głównej!

