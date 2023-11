Reklama

W 9. odcinku "Przyjaciółek" Patrycja (Joanna Liszowska) dowie się, że jest w ciąży! Kochan ukryje to przed Wiktorem (Paweł Deląg), ale o wszystkim dowie się Anka (Magdalena Stużyńska), Zuza (Anita Sokołowska) i Inga (Małgorzata Socha). Dziewczyny będą wściekłe, bo doskonale wiedzą o chorobie Patrycji - w odróżnieniu od Jeleńskiego, który nie zdaje sobie sprawy, że żona ryzykuje życiem!

Zobacz: Co wydarzy się w życiu Ingi z "Przyjaciółek"? Małgorzata Socha zdradza nam dalsze losy swojej bohaterki

Inga zostaje oskarżona o romans z szefem. Adrian Żółkowski (Kamil Maćkowiak) wie, że to sprawka jego byłej żony. Najgorsze jest to, że Gruszewska może przez to stracić pracę...

W 131 odcinku "Przyjaciółek" Zuza spotyka się z Markiem (Radosław Pazura). Mężczyzna chce wiedzieć, czy to on jest ojcem Grzesia (Henryk Kalita). Zobaczcie najnowszy ZWIASTUN!

Zapraszamy do dyskusji o polskich serialach na grupę na Facebooku, którą znajdziecie pod TYM linkiem.

Reklama