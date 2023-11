Basia Kurdej-Szatan była jedną z największych gwiazd 10. edycji "Tańca z gwiazdami". Aktorka dotarła aż do finału, gdzie rywalizowała z Damianem Kordasem o Kryształową Kulę. Ostatecznie w jubileuszowej edycji tanecznego show zwyciężył zdolny kucharz, ale dla gwiazdy była to świetna przygoda, co wielokrotnie podkreślała w wywiadach.

Postanowiliśmy zapytać Basię Kurdej-Szatan czy dzięki treningom do kolejnych odcinków "Tańca z gwiazdami" straciła kilka kilogramów. Obejrzyjcie wideo i zobaczcie, co odpowiedziała nam gwiazda "M jak miłość"! Będziecie zaskoczeni!

East News