Znamy już niemal pełne listy gwiazd, które w tym roku wystąpią na imprezach sylwestrowych największych stacji telewizyjnych w Polsce. Zwykle zaraz po ogłoszeniu wykonawców, pojawia się pytanie o zarobki artystów w tym wyjątkowym dniu. I choć oficjalnie nie podaje się do wiadomości, o jakie konkretnie kwoty chodzi, to w mediach często pojawiają się przecieki. Jedno jest pewne, nie są to małe pieniądze! Za koncert w ostatnią noc roku gwiazdy sceny muzycznej mogą liczyć na zawrotne wynagrodzenia. Im większa gwiazda, tym większe pieniądze. W tym roku w absolutnej czołówce znajdą się Edyta Górniak i Maryla Rodowicz. Która z wielkich diw może liczyć na wyższą gażę?

Zarobki gwiazd na imprezach sylwestrowych

Maryla Rodowicz w tym roku wystąpi na imprezie sylwestrowej w Zakopanem, którą organizuje TVP. "Sylwester z Dwójką" zapowiada się niezwykle atrakcyjnie. Oprócz Rodowicz, na scenie pojawią się również m.in. Michał Szpak, Margaret, Zakopower, Ania Dąbrowska, Zenon Martyniuk i Bayer Full. Jednak to Maryla Rodowicz może liczyć na najwyższe wynagrodzenie za sylwestrowy występ. Gwiazda zarobi aż 90 tysięcy złotych, informuje "Super Express". Na wyższą stawkę może liczyć jedynie Edyta Górniak, która nadal zastanawia się, czy wystąpi w Zakopanem czy da prywatny koncert dla jednego z milionerów. Bez względu na decyzję, diwa za koncert w sylwestra zarobi aż 100 tysięcy złotych.

Edyta Górniak jeszcze zastanawia się, czy wystąpi na sylwestrowej imprezie TVP.

Pewnym jest, że na koncercie w Zakopanem zobaczymy Marylę Rodowicz.