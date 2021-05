Krzysztof Krawczyk sporządził dwa testamenty. Prawniczka zdradziła, ile może odziedziczyć jego syn

Syn Krzysztofa Krawczyka prowadzi medialną wojnę o spadek po zmarłym ojcu. Mężczyzna, mimo że jest zawodowym muzykiem żył raczej w cieniu swojego taty, a ich relacja zdawała się być skomplikowana. Od momentu pogrzebu muzyka wciąż dochodzi do rodzinnych waśni o pieniądze. Syn Krawczyka domaga się części majątku, mimo że zmarły artysta nie uwzględnił pierworodnego w swoim testamencie. W końcu wiadomo, ile tak naprawdę należy się 47-latkowi i jakie są szanse, że te pieniądze dostanie.

Jaka kwota należy się Krzysztofowi Krawczykowi Juniorowi?

Syn Krzysztofa Krawczyka nie był w stanie porozumieć się z Ewą Krawczyk. Gdy do sieci wyciekły nagrania z ich rozmów, wiadomo było, że to, co dzieje się w rodzinie Krawczyków jest bardzo poważne. Nic więc dziwnego, że ostatecznie każda ze stron dochodzi swojej racji w sądzie. Jak się okazuje, mimo że majątek Krzysztofa Krawczyka jest już podzielony w jednym testamencie spisanym w 2020 roku, to istnieje jeszcze jeden dokument z 2004, w którym syn muzyka został uwzględniony.

Jak informuje "Twoje Imprerium", jeśli sąd zadecyduje, że cały majątek należy się Ewie Krawczyk, to i tak Juniorowi należy się zachowek:

Jemu, jako osobie trwale niezdolnej do pracy, będzie przysługiwał zachowek w wysokości jednej trzeciej wartości spadku po ojcu. Zgodnie z polskim prawem, jeżeli spadkodawca sporządził nowy testament, nie zaznaczając w nim, że odwołuje wcześniejszy, wówczas ulegają odwołaniu tylko te postanowienia wcześniejszego, których nie można pogodzić z treścią nowego. Jednak trudno obecnie przypuszczać, że coś się zmieni w kwestii dziedziczenia po Krzysztofie Krawczyku - mówiła w wywiadzie z "Twoim Imperium" prawniczka Krzysztofa Igora Krawczyka, Monika Kucwaj-Zarzycka.

Jak na razie majątek muzyka stanowi zagadkę. Ewa Krawczyk została podczas ostatniej rozprawy sądowej w Zgierzu poproszona przez sędziego o okazanie szeregu dokumentów. Czy ich treść zmieni ostatnią wolę muzyka?

Trzeba też pamiętać, że liczy się skład majątku w chwili śmierci. Jeżeli były jakieś przesunięcia majątkowe do chwili śmierci pana Krawczyka, one też mają znaczenie. Czy były? Tego nie wiemy. Majątek piosenkarza stanowi jeden wielki znak zapytania. To będzie wyjaśniane w postępowaniu sądowym - wyjaśnia Monika Kucwaj-Zarzycka.

Prawniczka wyraziła nadzieję, że rodzina dojdzie do porozumienia, jak mówi, syn Krzysztofa Krawczyka może liczyć na pomoc prawną:

Pan Krzysztof Igor Krawczyk obecnie ma pomoc prawną. Myślę, że w końcu będzie walczył o swoje, a druga strona nie będzie składać ofert niekorzystnych.

Zgodnie z przewidywaniami, sprawa testamentu Krzysztofa Krawczyka trafiła do sądu. Od początku można było zauważyć, że nie ma tu miejsca na porozumienie. Jak myślicie, czy syn Krzysztofa podważy drugi testament ojca?

Krzysztof Igor Krawczyk nie miał najlepszych kontaktów ze swoim ojcem. Ponoć nigdy nie wybaczył mu, że Krzysztof Krawczyk porzucił jego mamę, Halinę Żytkowiak dla innej kobiety. Halina Żytkowiak wspomina w wywiadach czas rozstania jako bardzo trudny, jednak wybaczyła swojemu mężowi, z którym do końca żyła w zgodzie.

Krzysztof Krawczyk spisał dwa testamenty. W jednym, spisanym w 2004 roku uwzględnił swojego syna, w drugim w 2020 już nie. Jak się okazuje, można podważać wiarygodność drugiego dokumentu, jeśli Krzysztof Krawczyk nie odwołał w nim swojej pierwszej woli.

Krzysztof Igor Krawczyk nie boi się mówić o swoich kłopotach finansowych. Śmiało przyznaje, że nie ma za co żyć i stara się o mieszkanie komunalne. Z uwagi na swoją niepełnosprawność, syn muzyka nie może podobno podjąć się pracy.