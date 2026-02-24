Gwiazda kina odeszła. Przez dwie dekady walczyła z chorobą

Robert Carradine nie żyje, ta wiadomość wstrząsnęła światem kina i fanami aktora znanego z kultowych ról w filmach "Straceńcy", "Zemsta frajerów" oraz serialu "Lizzie McGuire". Jak potwierdziła rodzina w oficjalnym oświadczeniu przekazanym do mediów, aktor zmarł w wieku 71 lat. Artysta odebrał sobie życie po blisko dwudziestoletniej walce z chorobą afektywną dwubiegunową. Ta tragiczna decyzja była następstwem długotrwałych problemów psychicznych, z jakimi zmagał się Carradine.

Robert Carraine nie żyje. Rodzina aktora wydała oświadczenie

Bliscy Roberta Carradine’a wydali wstrząsające oświadczenie, w którym wyrazili głęboki żal po stracie ukochanego ojca, dziadka, wujka i brata. W dalszej części bliscy aktora przekazali, że Carradine przez lata zmagał się z poważnymi problemami psychicznymi.

Z głębokim smutkiem informujemy, że nasz ukochany ojciec, dziadek, wujek i brat, Robert Carradine, zmarł. W świecie, który bywa tak mroczny, Bobby był zawsze promykiem światła dla wszystkich wokół. Jesteśmy zdruzgotani utratą tej pięknej duszy i chcemy podkreślić jego odważną walkę z chorobą afektywną dwubiegunową, z którą zmagał się przez blisko dwie dekady. Mamy nadzieję, że jego historia rzuci światło na problem i zachęci do przełamywania stygmatyzacji związanej z chorobami psychicznymi. W tym czasie prosimy o uszanowanie naszej prywatności, abyśmy mogli przeżyć tę niewyobrażalną stratę. Dziękujemy za zrozumienie i współczucie napisali członkowie rodziny w liście opublikowanym przez serwis „Deadline”.

Rodzina poprosiła także o uszanowanie prywatności w tym niezwykle trudnym czasie oraz wyraziła nadzieję, że historia Roberta zwróci uwagę na problem stygmatyzacji osób cierpiących na zaburzenia psychiczne.

Kim był Robert Carradine? Widzowie pamiętają go z serii "Zemsta frajerów"

Robert Carradine przyszedł na świat 24 marca 1954 roku. Debiutował na wielkim ekranie już w 1972 roku w filmie "Kowboje", gdzie partnerował Johnowi Wayne’owi. Jego aktorska droga szybko nabrała tempa. Występował w takich produkcjach jak "Powrót do domu", "Ulice nędzy", a w 1980 roku pojawił się aż w dwóch filmach prezentowanych w Cannes: "Wielka czerwona jedynka" i "Straceńcy". Największą popularność zdobył jednak jako Lewis Skolnick w "Zemście frajerów" oraz jako ojciec głównej bohaterki w serialu "Lizzie McGuire". Oprócz kariery aktorskiej Carradine pasjonował się muzyką, grał na gitarze, występował razem z braćmi w Sheridan Opera House w Telluride i współtworzył zespół The Waybacks.

Jeśli przeżywasz trudności i myślisz o odebraniu sobie życia lub chcesz pomóc osobie zagrożonej samobójstwem, pamiętaj, że możesz skorzystać z bezpłatnych numerów pomocowych:

Centrum Wsparcia dla osób dorosłych w kryzysie psychicznym: 800-70-2222

Telefon zaufania dla Dzieci i Młodzieży: 116 111

Telefon wsparcia emocjonalnego dla dorosłych: 116 123

Jeśli w związku z myślami samobójczymi lub próbą samobójczą występuje zagrożenie życia, w celu natychmiastowej interwencji kryzysowej, zadzwoń na policję pod numer 112 lub udaj się na oddział pogotowia do miejscowego szpitala psychiatrycznego.

