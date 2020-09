Igraszki Ani i Roberta Lewandowskich na wakacjach! To zdjęcie to najpiękniejsza rzecz, jaką dziś zobaczycie

Anna i Robert Lewandowscy postanowili odpocząć i wybrali się na wakacje. Zwłaszcza Robert ma za sobą trudny czas - jeszcze niedawno przygotowywał się do spełnienia swojego największego sportowego marzenia i razem z drużyną Bayern Monachium zdobył tytuł Ligii Mistrzów 2020. W tym czasie Anna zajmowała się córeczkami: Klarą i Laurą, które rosną dosłownie jak na drożdżach i z każdym dniem wymagają coraz więcej uwagi.

Zobacz także: Robert Lewandowski wygrał Ligę Mistrzów, ale to po meczu przeżył najpiękniejsze chwile! "Zadzwoniłem do żony, dzieci już chyba spały"

Anna Lewandowska opublikowała na Instagramie nowe zdjęcie, na którym widać jak razem z Robertem przytula się i całuje w lazurowych falach. Zdjęcie zyskało w zaledwie kilka minut tysiące polubień i komentarzy:

Cuuudownie, zazdroszczę tego ciepła i tej wody! Pięknie się na Was patrzy ❤️ Nigdy nie komentuję, ale teraz postanowiłam coś napisać - widać wzajemny szacunek, miłość, zrozumienie. Odpoczywajcie kochani 😘 😘

To właśnie to zdjęcie wzbudziło wiele pozytywnych komentarzy. Anna i Robert Lewandowscy to jedna z najpiękniejszych i najbardziej kochających się par w polskim show-biznesie.

Instagram

Wcześniej zdjęciami z wyjazdu na Instagramie pochwalił się Robert Lewandowski.

Robert Lewandowski opalił się i wygląda rewelacyjnie! Zazdrościmy im tak pięknej pogody i słońca! Aniu, Robercie - odpoczywajcie i bawcie się dobrze!