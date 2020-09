Robert Lewandowski wygrał Ligę Mistrzów, ale to po meczu przeżył najpiękniejsze chwile! "Zadzwoniłem do żony, dzieci już chyba spały"

Robert Lewandowski w jednym z wywiadów opowiedział o pięknym momencie, który przeżył po wygranej w Lidze Mistrzów. Piłkarz wspominał, jak się czuł, kiedy jego drużyna pokonała Paris Saint-Germain i zdobyła wymarzony puchar. "Lewy" w rozmowie z dziennikarzem Eurosportu nie ukrywał, że najpiękniejsze chwile, które zapamięta do końca życia przeżył już po spotkaniu, kiedy zadzwonił do ukochanej żony. Piękne wyznanie Roberta Lewandowskiego!

Dokładnie 23 sierpnia, w niedzielę, spełniło się marzenie Roberta Lewandowskiego. Piłkarz i jego drużyna Bayern Monachium wygrali mecz z Paris Saint-Germain i zdobyli puchar Ligi Mistrzów. Po zejściu z boiska wzruszony "Lewy" zadedykował swoje zwycięstwo ukochanej żonie, córkom oraz zmarłemu tacie. Kilka dni po meczu Robert Lewandowski udzielił wywiadu, w którym wspominał finał Ligi Mistrzów- piłkarz opowiedział, jak się czuł, kiedy jego drużyna wygrała Ligę Mistrzów.

(...) cieszyłem się jak dzieciak. To było spontaniczne, nie miałem nad tym kontroli. Byłem szczęśliwy i dumny. Po meczu także buzowały we mnie emocje. To był punkt kulminacyjny. Wiedziałem, że one ze mnie w pewnym momencie wyjdą- mówił w wywiadzie dla Eurosportu.