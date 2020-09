Igor Łubkowski w "Love Island" mocno namieszał! Natalia i Karolina mu nie odpuszczą - kogo wybierze?

We wczorajszym odcinku "Love Island. Wyspa miłości" poznaliśmy nowego Wyspiarza - Igora Łubkowskiego, którego pojawienie się w willi wzbudziło ogromne zainteresowanie wśród dziewczyn! Natalia i Karolina, jako jedyne singielki w programie, przystąpiły do podrywu i badania terenu. Wspomnianym badaniem terenu zajął się również Igor. Bardzo intensywnie prowadził rozmowy z dziewczynami, co zapewne przyda mu się przy wyborze dwójki na randkę! Kogo wybierze Igor?

Pojawienie się nowego faceta na Wyspie Miłości wzbudziło mieszane uczucia wśród uczestników płci męskiej... Widząc jak wszystkie dziewczyny flirtują z Igorem, nasi Islandersi są zaniepokojeni przed zbliżającym się wielkimi krokami parowaniem.

Obecność nowego Wyspiarza pokrzyżowało plany Mikołaja i Dominika... panowie dogadali się, że zaczną flirtować z partnerami rywala, bo ich zdaniem Oliwka lepiej dogada się z Mikołajem, a Ada z Dominikiem... Problem polega na tym, że Oliwka jest bardzo zainteresowana Igorem...

Już dziś wieczorem przekonamy się, które dwie Islanderki zostaną zaproszone przez nowego Wyspiarza na randkę. Zobaczymy także jak uczestnicy bawią się w kalambury!