Uczestnicy 2. edycji "Love Island. Wyspa miłości"! Kim są nowe gwiazdy reality show?

Rusza 2. edycja "Love Island. Wyspa miłości"! Od 31 sierpnia widzowie będą mogli oglądać podboje, romanse i rozstania 10 singli. Prowadzącą niezmiennie będzie Karolina Gilon! A kogo zobaczymy w 2. edycji "Love Island"? Poznajcie wszystkich uczestników programu!

Zasady programu "Love Island"

W luksusowej willi położonej w malowczniczej Marbelli zamieszka 10 atrakcyjnych singli – 5 kobiet i 5 mężczyzn. Uczestnicy tradycyjnie będą musieli połączyć się w pary, bazując jedynie na pierwszym wrażeniu. W trwających 6 tygodni randkowych podbojach nie zabraknie miłosnych wyznań, intryg i konfliktów. O tym jak będą wyglądały pierwsze pary programu, kto połączy się z kim i jak do tego dojdzie przekonamy się już dziś o godzinie 22:05 na antenie Polsatu!

Oto wszyscy uczestnicy 2. edycji programu!

1. Natalia Lieber pochodzi z Oświęcimia, ale od kilku lat mieszka w Warszawie. Studiowała dziennikarstwo, a obecnie rozpoczyna studia magisterskie na kierunku zarządzanie socjologią biznesu i mediów. Ma 23 lata i jest bardzo komunikatywną oraz energiczną osobą, jednak w głębi serca sama siebie postrzega jako nieco nieśmiałą. Szybko się zakochuje i przywiązuje, ale równie szybko... zmienia zdanie.

fot. Polsat

2. Bartłomiej Maroszek to 23-letni ciemnowłosy trener tenisa ziemnego, który uwielbia zdrową rywalizację i długie rozmowy na wiele różnych tematów. Jego muskulatura robi wrażenie na niejednej kobiecie, jednak przyznaje, że nie zawsze tak było – swoją obecną sylwetkę zawdzięcza ciężkiej pracy, która daje mu sporo satysfakcji. Dwukrotnie zdobył tytuł Mistrza Polski w tenisie ziemnym, a także dostał się do światowego rankingu ATP. Jego wymarzona partnerka to blondynka o zielonych lub niebieskich oczach i niesamowitej figurze. Powinna kochać sport, podróże oraz mieć około 170 cm wzrostu. Podobają mu się kobiety inteligentne, zadbane i uczuciowe. „Szukam partnerki z najwyższej ligi!” – przyznaje. W swoim życiu był w trzech związkach, z czego jeden trwał 3 lata i wiele go nauczył. Singlem jest... też od 3 lat.

fot. Polsat

3. Dominik Grot to wysportowany blondyn o tajemniczym spojrzeniu. Ma 23 lata i pochodzi z Warszawy. Jest szczery, konsekwentny, z wieloma sukcesami sportowymi na koncie. Dzięki tym cechom zdobył wiele medali i wyróżnień na Mistrzostwach Polski w siatkówce. Na pewno pomógł mu w tym także jego upór, który według Dominika nie zawsze można określić jako pozytywna cecha charakteru. „W skali od 1 do 10, przyznaję sobie 9, bo jednak mam trochę wad”. Jego idealna partnerka może być blondynką albo brunetką. Podobają mu się kobiety wysportowane i z kształtną pupą, które są miłe, szczere i lojalne. Swoje dotychczasowe doświadczenie w związkach ocenia jako „trochę więcej niż średnie”, a jego ostatnia relacja trwała pół roku. Singlem jest od około 8 miesięcy.

fot. Polsat

4. Julia Nowakowska to otwarta, odważna i uwielbiająca flirtować blondynka o hipnotyzujących, niebieskich oczach. Ma 20 lat, pochodzi z Warszawy i pracuje jako fotomodelka. Jak twierdzi, jest singielką już zdecydowanie za długo, a mężczyzna, który zdobędzie jej serce, powinien być wysoki, zadbany oraz być jej lojalnym przyjacielem i zawsze stawiać ją na pierwszym miejscu. Jest jedynaczką. Zapytana w dzieciństwie, czy chciałaby mieć rodzeństwo, odpowiedziała, że nie, bo chce mieć wszystkie zabawki tylko dla siebie. „Niewiele od tamtej pory się zmieniło” – mówi. Zna swoją wartość, nie ogląda się na innych i idzie w życiu po swoje. Jak twierdzi, jest też uzależniona od kupowania rzeczy w sex-shopie i totalnie nie umie gotować.

fot. Polsat

5. Karolina Maryam Khaleghi to długowłosa blondynka pochodząca z Hamburga. Ma 21 lat, jest wesoła, towarzyska, uwielbia się bawić i śmiać. A oprócz tego mówi w pięciu językach. Jest singielką od ośmiu miesięcy, a jej ostatni związek trwał rok. Potrafi grać na gitarze i najbardziej lubi w sobie poczucie humoru oraz dystans do siebie i świata. Od partnera oczekuje, że dorówna jej w tych kwestiach i będzie umiał śmiać się z własnych pomyłek. Chciałaby, żeby jej mężczyzna był osobą, z którą będzie mogła porozmawiać o wszystkim. Powinien być też wysoki, okazywać jej szacunek i być wierny. Musi też być jej najlepszym przyjacielem!

fot. Polsat

6. Oliwia Knapek jest przebojowa i pewna siebie, uwielbia adrenalinę i nowe wyzwania. Choć nigdy nie była w poważnym związku, to ma już za sobą trochę doświadczeń – nie zawsze pozytywnych, ale jak sama twierdzi, wiele się dzięki nim nauczyła. Uważa się za otwartą i charyzmatyczną optymistkę, zawsze zaangażowaną w to, co robi. Jest ambitna i uparta, choć nie brakuje jej też empatii i ciepła. Pasjonują ją sport i moda, zawsze ma mnóstwo dobrej energii i siły do działania. „Nie ponoszę porażek w życiu” – twierdzi.

fot. Polsat

7. Rafał Pietrzak uwielbia pływać, jest żywiołowy, uśmiechnięty i potrafi zarażać pozytywną energią. W wolnych chwilach trenuje sporty sylwetkowe, jest zapalonym pływakiem, który kocha muzykę. Od dwóch lat jest singlem, ma za sobą dwa nieudane związki. Ma słabość do drobnych kobiet, choć przyznaje, że wygląd nie jest najistotniejszy: „kobieta powinna mnie zaskakiwać!”. Od kobiety oczekuję wytrwałości, wyrozumiałości, szczerości i przede wszystkim bardzo emocjonalnej osoby, ponieważ sam taki jestem.

fot. Polsat

8. Mikołaj Cieśla to 26-letni przystojny sportowiec i trener, który w swoim życiu wytrwale dąży do wyznaczonych celów. Pochodzi z Leszna i marzy o partnerce, z którą nie będzie się nudził - koniecznie musi mieć mnóstwo zwariowanych pomysłów. Ma słabość - jak sam mówi - "do niebieskookich blondynek".

fot. Polsat

Program „Love Island. Wyspa miłości” można oglądać od poniedziałku do piątku oraz w niedziele po godzinie 22:00 na antenie Polsatu.