Igor Herbut, piosenkarz, autor tekstów i wokalista zespołu LemON, ma na swoim koncie wiele artystycznych przedsięwzięć. Muzyk jest pochodzenia łemkowskiego, o czym często mówi z dumą. Nie każdy wie, że jest również szczęśliwym mężem i tatą. Jego syn, Kai, urodził się w 2019 roku. Poznajcie bliżej Igora!

Tak wyglądały początki kariery Igora Herbuta

Igor Herbut swoją karierę muzyczną rozpoczął wygrywając ze swoim zespołem LemON trzecią edycję programu "Must Be the Music. Tylko muzyka" w 2011 roku. Młody artysta, szanujący swoje korzenie, nazwał tak swój zespół poprzez połączenia łemkowskiego „lem” („tylko”) oraz angielskiego „on” („włącz”). Igor Herbut szybko zyskał sławę za sprawą wyjątkowej wrażliwości i niebywałego wokalu. W 2013 roku jego utwór promujący film "Wkręceni" zdobył ogromną popularność i stał się radiowym przebojem. W 2014 roku pojawił się najbardziej klimatyczny album zespołu, pt. "Scarlett", który doczekał się platynowej płyty. W późniejszych latach zespół wydał także takie albumy jak: "Tu", "PIĄTKA", "LIVE AKUSTYCZNIE". Herbut i LemON wylansowali wiele tytułów, np. "Napraw", "Jutro" czy "Nice".

35-letni Igor Herbut rozpocznie przyszły rok projektem "Grechuta Herbuta"

Urodziny i nadchodzący Nowy Rok to idealny czas na planowanie nowych, życiowych celów. Dla Igora nadchodzący rok zapowiada się pełen świeżej energii do działania. Artysta zapowiedział, że od marca 2026 roku rozpoczyna się jego trasa koncertowa, śladami Marka Grechuty - wybitnego polskiego kompozytora i piosenkarza. Igor wystąpi w miastach: Szczecin, Katowice, Wrocław, Warszawa, Gdańsk, Kraków, Lublin, Bielsko-Biała, Łódź, Toruń. Na swoim Instagramie komentuje nadchodzące wydarzenie muzyczne, jako wyjątkową i ważną dla niego trasę.

Pamiętam, gdy podczas koncertu z tym materiałem, po wielkiej ulewie, nagle wyszło słońce.A chwilę później - nie jedna, ale dwie tęcze. Podwójny znak.Pomyślałem wtedy, że są momenty, w których wszystko układa się dokładnie tak, jak powinno.I że warto za tym iść.GRECHUTA HERBUTA jest właśnie takim projektem.Z szacunkiem do korzeni.Z czułością do poezji.Bez przesadnej reinterpretacji - tylko z prawdą i oddechem.Wiosną 2026 ruszam w wyjątkową trasę.Chciałbym, żeby te utwory znów połączyły nas tak, jak wtedy po burzy. pisze na swoim Instagramie Igor Herbut.

Czy Igor Herbut ma żonę i dzieci?

Igor Herbut jest szczęśliwym mężem i ojcem. Od 2013 roku związany jest z Małgorzatą Dacko, producentką telewizyjną. Ze swoją życiową wybranką poznał się podczas pracy nad filmem "Wkręceni". Małgorzata przez kilka lat była menadżerką Igora, jednak nie przynosiło to oczekiwanych rezultatów, więc oboje zdecydowali się oddzielić życie zawodowe od osobistego. Taką zasadę przyjmują też w stosunku do mediów. Igor bardzo niewiele opowiada o swoich najbliższych, szanując granicę między sławą a prywatnością. W lipcu 2019 roku narodził się jego syn Kai, który skończył w tym roku 6 lat. Igor napisał na swoim Instagramie, jak wielkie było to dla niego przeżycie.

To co się wydarzyło, i dzieje się, jest bardzo zbliżające, magiczne, jasne, niewiarygodne i piękne. pisze Igor Herbut.

