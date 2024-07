Przez ostatnie tygodnie fani Dody żyli jej nową piosenką "High Life", do której powstał koncertowy teledysk promujący jej pierwsze DVD, którego premiera odbędzie się już 11 marca. Na początku utwór miał być jednak główną piosenką promującą film "Wkręceni". Producenci odeszli od tego pomysłu, a nowy utwór skomponował lider zespołu LemON, Igor Herbut.

Piosenka Herbuta "Wkręceni. Nie ufaj mi" szybko odniosła wielki sukces, okupując pierwsze miejsca list przebojów w większości stacji radiowych. Sam artysta przyznał, że praca nad utworem trwała dość krótko, bo tylko dwa tygodnie. Przyznał się również, że nie wiedział o tym, że zrezygnowano z piosenki Dody:

Ja o tym nie wiedziałem, że zrezygnowano z utworu Dody. Dostałem za zadanie by napisać utwór do filmu, nie wiedziałem jak to będzie działało. Tekst powstał nie widząc filmu, w ciągu dwóch tygodni. Czyli dość szybko. Kiedy byliśmy na premierze i puścili ten numer, byliśmy w szoku, że to tak fajnie wyszło i pasowało do scen w filmie. Nawet powstał fanpage „Życie jest małą ściemniarą”, który ma więcej lajków niż mój - przekonuje wokalista