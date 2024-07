W październiku w sieci nieoczekiwanie zadebiutował nowy singiel Dody. Utwór "Wkręceni (High Life)" zwiastuje nową płytę piosenkarki, która ma ukazać się w pierwszej połowie przyszłego roku. Piosenka miała być też oficjalnym utworem promującym film o tym samym tytule, z Piotrem Adamczykiem w roli głównej. Przypomnijmy: Są już zwiastuny "Wkręconych". Do tego filmu Doda nagrała piosenkę

Dziś natomiast na oficjalnym kanale filmu "Wkręceni" pojawił się niespodziewanie teledysk o tytule "Wkręceni - Nie Ufaj Mi" w wykonaniu lidera grupy LemON, Igora Herbuta, w którym możemy zobaczyć sceny z nowej produkcji. Utwór został skomponowany przez Igora (tekst i muzyka) i Anię Dąbrowską. Która piosenka więc oficjalnie promuje film "Wkręceni"?

Jak udało się dowiedzieć AfterParty.pl, producenci filmu nie mogli dojść do porozumienia z Dodą w kwestiach promocyjnych, gdyż każde z nich miało odmienne wizje. Artystka chciała promować utwór jednocześnie jako swój singiel i utwór filmowy, druga strona zaś chciała, aby "Wkręceni" byli lansowani wyłącznie jako motyw przewodni nowego kinowego hitu.



Produkcja zdecydowała się na zaangażowanie Igora Herbuta z LemON, ponieważ utwór Dody niemal od samego początku funkcjonował jako jej singiel i nikt tak naprawdę nie kojarzył go z filmem. Nawet jego tytuł w świadomości publiczności brzmiał "High Life", a nie "Wkręceni", co bardzo komplikowało założenia promocyjne producentów filmu. Piosenka stała się hitem, ale to sukces zapisany na konto Dody, a nie obrazu "Wkręceni" - zdradza w rozmowie z nami osoba związana z produkcją "Wkręconych".