Iga Świątek wyjechała na święta na Majorkę. Nie jest sama

Iga Świątek na Majorce spędza wielkanocny czas z siostrą Agatą. Tenisistka wrzuciła do sieci serię zdjęć z wyjazdu: spacery po urokliwych uliczkach, lody i lokalne jedzenie, w tym paella z owocami morza. Do kadrów dopisała wymowny komentarz o „życiu na wyspie”.

Iga Świątek poleciała na Majorkę. Pokazała zdjęcia

Wielkanocny poniedziałek przyniósł u Igi Świątek coś, na co fanki czekają nie mniej niż na kolejne mecze: prywatny kadr z życia poza kortem. 24-letnia tenisistka dała sygnał z Majorki, gdzie wybrała się ze starszą siostrą Agatą. Gwiazda opublikowała serię zdjęć z hiszpańskiej wyspy.

W krótkiej serii ujęć widać, że ten wyjazd ma bardzo „normalny” charakter: bez wielkiej ekipy, bez mocno pozowanych scen i bez napiętego planu. To raczej swobodna przerwa, w której liczy się wspólne bycie tu i teraz. Co istotne, tym razem obok Świątek nie pojawia się psycholog Daria Abramowicz.

Życie na wyspie to coś, do czego z pewnością mogłabym się przyzwyczaić napisała tenisistka.

Świątek, mimo że ostatni sezon miała nierówny, wciąż pozostaje jedną z najbardziej rozpoznawalnych postaci światowego tenisa. Jej instagramowy profil śledzi 2,3 mln osób. Warto przypomnieć, że pod koniec marca Iga Świątek przekazała radosne wieści.

Iga Świątek spędza święta z siostrą. To rzadki widok

Tym, co przykuwa uwagę w opublikowanych kadrach Igi Świątek, jest obecność jej siostry Agaty. Obie spacerują po mieście, zaglądają do knajpek, zatrzymują się na lody i łapią momenty, które nie potrzebują specjalnej oprawy. Z relacji wynika też, że nie zabrakło klasyki lokalnej kuchni: na stole pojawiła się paella z owocami morza.

W tle przewijają się też ujęcia z punktów widokowych, które robią wrażenie nawet na tych, które Majorkę znają tylko z pocztówek. Świątek dopisała do zdjęć, że życie na wyspie to coś, do czego mogłaby się przyzwyczaić. Ten jeden komentarz wystarczył, by nadać całej serii bardziej osobisty ton: jakby na chwilę uchyliła drzwi do świata, w którym liczy się nie ranking, a oddech.

Obecność Agaty dodaje temu wyjazdowi rodzinnego charakteru, ale też przypomina o historii, która rzadko przebija się w sportowych nagłówkach. Starsza siostra Igi również trenowała tenis, jednak po kontuzji zrezygnowała ze sportowej ścieżki i postawiła na medycynę. Dziś pracuje jako stomatolog i konsekwentnie buduje własną karierę zawodową.

Iga Świątek wyjechała na święta na Majorkę. Nie jest sama Instagram @iga.swiatek

Iga Świątek wyjechała na święta na Majorkę. Nie jest sama Instagram @iga.swiatek