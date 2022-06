Zaskakujące wyznanie mamy Igi Świątek! Relacje między Dorotą Świątek i jej córką są chłodne?

Gdy weszła na kort Rolanda Garrosa, by zmierzyć się w finale tego prestiżowego turnieju, Idze Świątek (19) kibicowała cała Polska. Wielkie emocje mieszały się z ciekawością, bo ledwie dwa tygodnie wcześniej, kiedy tenisistka wygrała tu swój pierwszy mecz, jej nazwisko kojarzyli tylko zapaleni fani sportu . Teraz w pięknym stylu Świątek zdobyła puchar French Open i jako pierwsza Polka w historii wygrała Wielkiego Szlema! Francuska prasa okrzyknęła ją nową królową, która „wniosła powiew świeżości na korty Rolanda Garrosa”. Słów uznania pod adresem Świątek nie szczędził też John McEnroe – legendarny siedmiokrotny zwycięzca Wielkiego Szlema. „W ogóle nie widać po niej zdenerwowania. Gdzie ona była rok temu? No tak, musiała skończyć liceum…”, komentował w NBC. Ale spektakularne zwycięstwo, za które Iga Świątek zainkasowała 1,6 mln euro, czyli około 7 mln złotych, to dopiero początek jej wielkiej kariery i popularności. Jak sobie poradzi ze sławą? Czy zapłaci za nią równie wysoką cenę, jak za sportowy sukces? Zobacz także: Iga Świątek pokazała, co działo się w szatni po wygranej we French Open. Jej zdjęcia na Instagramie mówią wszystko Lata wyrzeczeń Igi Świątek Choć emocje po wygranej French Open już nieco opadły, Iga Świątek wciąż do końca nie może uwierzyć w swój sukces. Życie tenisistki stanęło na głowie. Jak sama przyznała, ogromne zainteresowanie mediów i nagła popularność to sprawy, do których będzie musiała się przyzwyczaić. „Nadal czuję się Igą, mimo tego zwycięstwa, i u mnie w środku się nic nie zmienia”, zapewniła Monikę Olejnik w „Kropce nad i”. Nad dalszą karierą córki, również medialną, będzie czuwał jej tata, Tomasz...