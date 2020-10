Iga Świątek - kim jest ta 19-latka? Rodzina, kariera, zarobki

Iga Świątek to zdecydowanie nadzieja polskiego tenisa i godna następczyni Agnieszki Radwańskiej! Od kilku dni o zaledwie 19-letniej polskiej tenisistce zrobiło się naprawdę głośno - i to na całym świecie. Nasza rodaczka brawurowo spisuje się w prestiżowym turnieju Roland Garros 2020 i dotarła już do półfinału! Po drodze pokonała między innymi drugą rakietę świata - Simonę Halep. Igą zachwyca się cały świat, a my możemy być z niej naprawdę dumni. Poznajcie ją bliżej.

Kim jest Iga Świątek?

Iga Świątek urodziła się 31 maja 2001 roku w Warszawie. Swój pierwszy turniej wygrała już w wieku 15 lat. W 2018 roku osiągnęła już sukces na skalę światową - odnotowała zwycięstwo w juniorskim Wimbledonie. Teraz w swojej karierze stawia kolejny, milowy krok - jest w półfinale prestiżowego turnieju Roland Garros 2020! Aktualnie według notowań bukmacherów, Iga jest stawiana jako faworytka do głównej wygranej w całym turnieju.

Iga jest po prostu stworzona do gry w tenisa. Oprócz tego, że jest niezwykle pracowita, ma przede wszystkim świetne warunki do gry. 19-latka ma 176 centymetrów wzrostu i waży 65 kilogramów. To pozwala jej na dynamiczne poruszanie się po korcie. Przygodę z tenisem rozpoczęła, gdy miała zaledwie pięć lat. Początkowo tata Igi myślał, że to jednak starsza córka, Agata, zakocha się w tenisie. Dziewczyna przez chwilę trenowała, jednak po pewnym czasie porzuciła sport i to dla Igi tenis okazał się być życiową pasją.

East News/Rob Prange/Shutterstock

Iga Świątek sport ma we krwi. Jej tata Tomasz uprawiał wioślarstwo i w 1988 r. reprezentował Polskę na igrzyskach w Seulu. Oczywiście mężczyzna jest bardzo dumny z córki i on sam również przyczynił się do jej wielkiego sukcesu.

Cieszę się, że Iga spełniła swoje marzenia. Jak każdy rodzic życzę swojemu dziecku sukcesów i na pewno takie dni są dla mnie piękne i szczęśliwe - powiedział Tomasz Świątek po jednym z meczy Igi w turnieju Roland Garros 2020, dla Przeglądu Sportowego.

East News

Świetny występ w prestiżowym turnieju oczywiście niesie ze sobą nie tylko rozpoznawalność i gigantyczne zarobki, ale także kontrakty reklamowe. Czy nasza młodziutka tenisistka ma już na to szanse?

Iga Świątek to aktualnie numer jeden wśród młodych polskich sportowców, bez podziału na dyscypliny, z największym potencjałem na sukces marketingowy. Znakomite występy na kortach Rolanda Garrosa na pewno ją do niego przybliżą, ale żeby wejść do "wizerunkowej ekstraklasy”, musi być rozpoznawalna nie tylko przez kibiców sportowych, ale przez prawie wszystkich Polaków. Dopóki tak się nie stanie, reklamodawcy będą myśleć o niej przede wszystkim w kontekście produktów i usług związanych ze sportem i pokrewnych - cytuje słowa Mateusza Brzeźniaka z Arskom Sport Brokers, portal Businessinsider.

East News

Iga otwarcie przyznaje, że czasami zdarzały jej się chwilę zwątpienia, a nawet kiedyś myślała o tym, aby rozstać się z tenisem. Jednak pasja okazała się być silniejsza. 19-latka na korcie udowadnia, że nie boi się odważnej, a nawet ryzykownej gry. To dopiero sam początek jej kariery, a Iga zaczyna już z wysokiego C. Pokonuje światowe gwiazdy tenisa i udowadnia, że jest nie tylko niezwykle utalentowana, ale także bardzo pracowita. Oczywiście świetne wyniki w tak prestiżowym turnieju jak Roland Garros, to także fantastyczne zarobki. Jak podaje bussinesinsaider.pl po wygranej w ćwierćfinale, Iga Świątek zainkasowała 425 250 euro.

Teraz cały sportowy świat zachwyca się naszą wspaniałą tenisistką, a my możemy być dumni z jej ogromnych osiągnięć. Oczywiście teraz trzymamy kciuki za Igę, aby sięgnęła po zwycięstwo w turnieju Roland Garros 2020. To niesamowite jak wspaniale spisuje się na korcie ta zaledwie 19-letnia dziewczyna!