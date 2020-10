Iga Świątek jako pierwsza Polka wygrała turniej Rolanda Garrosa! "Jesteś wielka" komentują gwiazdy

To już pewne! Iga Świątek wygrała prestiżowy turniej Rolanda Garrosa 2020! Iga jako pierwsza w Polka historii stanęła na podium i usłyszała hymn Polski podczas French Open. Po wielkim finale gwiazdy ruszyły z gratulacjami. W sieci pojawiło się mnóstwo wpisów z gratulacjami. Sukces polskiej zawodniczki skomentowali m.in. Paulina Krupińska, Magda Mołek i Anna Lewandowska.

Iga Świątek ma dopiero 19 lat, ale już jest o niej głośno nie tylko w Polsce, ale i na całym świecie. Nastolatka zachwyciła swoją grą podczas turnieju Rolanda Garrosa 2020. Polka dotarła aż do finału. W ostatnim meczu zmierzyła się z Sofią Kenin i jak już wiemy, Iga Świątek pokonała swoją rywalkę.

Ciężko mi cokolwiek powiedzieć. Tak naprawdę nie wiem, co się dzieje, taka jestem szczęśliwa. Niewiele jeszcze do mnie dociera.Jestem wdzięczna, że moja rodzina jest tutaj ze mną. Zawsze marzyłam, żeby wygrać turniej Wielkiego Szlema i to się stało. Dziękuję wszystkim, to był niesamowity turniej- mówiła szczęśliwa Iga Świątek.