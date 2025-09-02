Iga Świątek rozbiła rywalkę w US Open 2025! Efektowny awans do ćwierćfinału

W czwartej rundzie US Open Iga Świątek zmierzyła się z Jekateriną Aleksandrową. Spotkanie rozpoczęła Rosjanka, ale już w pierwszym gemie została przełamana przez Polkę. Iga Świątek od samego początku imponowała agresywnymi returnami, które przynosiły jej szybkie punkty. Choć rywalka natychmiast odpowiedziała przełamaniem powrotnym, dalsza część seta przebiegała pod kontrolą Polki.

Decydujący moment pierwszej partii nastąpił w siódmym gemie, kiedy Aleksandrowa, będąc kilka centymetrów od siatki, popełniła katastrofalny błąd. Tenisistka z Czelabińska nie wykorzystała idealnej okazji, co zakończyło się przełamaniem na korzyść Świątek. Chwilę później Polka dołożyła kolejne przełamanie i zakończyła seta wynikiem 6:3.

Wideo z Igą Świątek stało się viralem

Podczas pierwszego seta Iga Świątek popisała się zagraniem, które z miejsca stało się hitem w mediach społecznościowych. W trakcie jednego z kluczowych gemów Polka odegrała piłkę efektownym wolejem przy siatce, czym wzbudziła entuzjazm publiczności. To zagranie stało się symbolem dominacji Świątek w tym meczu i obiegło internet jako przykład tenisowej poezji.

Iga Świątek nie dała szans Rosjance

W drugim secie Iga Świątek kontynuowała ofensywną grę. Bekhend wiceliderki rankingu działał perfekcyjnie, a Aleksandrowa nie była w stanie znaleźć odpowiedzi na rosnącą presję. Już w czwartym gemie Polka uzyskała przełamanie, które jeszcze bardziej zdominowało rywalkę. Aleksandrowa wyglądała na zawodniczkę pogodzoną z porażką.

Kolejne przełamanie tylko przypieczętowało zwycięstwo. Iga Świątek zakończyła mecz z wynikiem 6:3, 6:1, meldując się w ćwierćfinale turnieju. Tym samym wyrównała swój wynik z US Open sprzed roku.

Iga Świątek powalczy o półfinał US Open

Po pokonaniu Aleksandrowej Iga Świątek czeka na swoją przeciwniczkę w ćwierćfinale. Będzie to zwyciężczyni pojedynku między Amandą Anisimovą a Beatriz Haddad Maią, które zmierzą się o 3:00 nad ranem czasu polskiego. Stawką będzie awans do półfinału wielkoszlemowego turnieju.

Świątek prezentuje znakomitą formę na twardych kortach w Nowym Jorku i z pewnością będzie jedną z faworytek w dalszej fazie rywalizacji. Jej awans do najlepszej ósemki turnieju po zwycięstwie 6:3, 6:1 nad Aleksandrową jest jasnym sygnałem dla pozostałych zawodniczek – Iga Świątek jest w grze o tytuł.

Warto przypomnieć, że niedawno Iga Świątek wypowiedziała się na temat zaręczyn, co mocno zaskoczyło zarówno polskich, jak i zagranicznych dziennikarzy.

